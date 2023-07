Donner aux enfants « les bons réflexes » à vélo, pour éviter les accidents, et encourager à la pratique. Suivant les recommandations du gouvernement, la Mairie de Paris a décidé de mettre les bouchées doubles sur le programme national « Savoir rouler à vélo », qui enseigne les bases pour conduire une bicyclette aux enfants de 6 à 11 ans.

Dès l’an prochain, 340 écoles élémentaires sur les 355 que compte la ville participeront à ce programme, a annoncé la Mairie de Paris à l’occasion du lancement de son nouveau code de la rue, avec à terme 100 % des écoles. Actuellement, seulement 40 classes ont passé la formation et obtenu l’attestation, appelée « passeport vélo » par la mairie. Les élèves ont pédalé durant deux demi-journées sur deux semaines, Stade de la porte de la Muette et autour du vélodrome de la Cipale, dans le Bois de Vincennes.

Problème de stockage

Mais il y avait urgence à accélérer ce programme, à l’heure où la pratique du vélo s’amplifie. Entre 2019 et 2022, le nombre d’accidents avec des engins à mobilité douce est passé de 978 à 1478, selon la préfecture de police interrogée par TF1. Même si le nombre de cyclistes tués a plutôt baissé dans le même temps, avec un seul cycliste tué en 2022 contre 4, 8 et 7 respectivement en 2019, 2020 et 2021, selon les chiffres de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) - Île-de-France, relayés par Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), qui constate un effet de « sécurité par le nombre ».

A l’échelle nationale, 185.000 enfants ont déjà reçu leur attestation « savoir rouler à vélo », mais sur place, des freins existent. A Paris, les possibilités de stockage des vélos sont limitées et le matériel coûte cher. 2.000 vélos sont actuellement disponibles dans les écoles, selon Cyrille Peyraube, le directeur de cabinet de l’adjoint aux affaires scolaires, Patrick Bloche. « Nous n’avons pas commencé le programme plus tôt à cause du stockage des vélos », explique-t-il, alors que le programme est déployé au niveau national depuis 2019.









Cinq parcours

La dernière partie du programme, le « bloc 3 », qui consiste à emmener les élèves sur la chaussée pour les confronter aux conditions de circulation réelles, est par ailleurs compliquée à mettre en œuvre dans une grande ville comme Paris. Les services de Patrick Bloche travaillent actuellement à une cartographie des écoles permettant d’identifier les établissements pouvant accueillir ce bloc. Pour l’instant, 13 écoles ont été identifiées comme permettant l’apprentissage du bloc 3, mais la cartographie est loin d’être finie, puisque les services ont recueilli les informations de 264 écoles sur 355.

La mairie a planché sur cinq parcours possibles, dans différents coins de la capitale : Porte d’Auteuil, Gare du Nord, Quai de la gare, Porte de Versailles et enfin autour du Bois de Vincennes. « On va multiplier les points dans Paris dans lesquels on pourra faire de l’apprentissage du vélo », confie Cyrille Peyraube, optimiste.

Jugeant que les moyens ne sont toutefois pas suffisants, le groupe communiste propose dans un amendement qui sera présenté au prochain Conseil de Paris d’ajouter 200.000 euros de budget supplémentaire pour l’achat de vélos mutualisés et pour un aménagement dédié à proximité de la pelouse de Reuilly.