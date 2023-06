La cérémonie aura lieu ce mercredi : 112 nouvelles personnes vont être assermentées pour devenir policières et policiers municipaux à Paris, portant le total à 1.089 agents. « On a aujourd’hui la première police municipale de France », se réjouit l’adjoint à la sécurité de la mairie de la capitale, Nicolas Nordman. L’élu vise les 2.000 policiers municipaux pour les Jeux olympiques, et les 3.000 pour la fin du mandat, contre 3.400 annoncés précédemment.

L’occasion de tirer un petit bilan 18 mois après la création de cette police. Selon Nicolas Nordman, 17 divisions territoriales ont été créées, et la police est joignable via le 3975, le numéro de la Ville de Paris. « L’idée c’était de faire une police municipale d’ultraproximité, qu’on peut joindre facilement » commente l’élu.

Radars et sonomètres

En mai, près de 16.000 PV ont été dressés en rapport avec « l’accessibilité des trottoirs » et près de 116.000 PV pour la protection routière, selon le dernier baromètre de l’observatoire de la tranquillité publique. Un chiffre qui marque la volonté de la police municipale d’être à l’avant-poste pour faire appliquer le nouveau Code de la rue parisien, censé « repenser et clarifier les règles de partage de l’espace public parisien », et qui doit être voté lors du prochain Conseil de Paris, jeudi 6 juillet.

Pour mieux faire appliquer les règles du Code de la route et ce nouveau « code de la rue », les policiers municipaux seront bientôt équipés dans chaque division territoriale de jumelles radars et de sonomètres pour « lutter contre la vitesse excessive et le bruit routier ».

L’observatoire de la tranquillité publique publie tous les mois depuis le mois d’avril un « baromètre de l’activité de la police municipale ». Un « rapport exhaustif » sera aussi présenté tous les trois mois, selon Nicolas Nordman.