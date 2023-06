Fier.e.s et écolos ! Pour la première fois cette année, la Gay Pride parisienne interdit les chars colorés qui ont contribué à sons succès. L’Inter-LGBT, l’association qui organise la Marche des Fiertés, l’avait annoncé en avril, dans un souci de décarboner cette célébration, mais également de renforcer la sécurité. Au départ de la place de la Nation à 14 heures samedi, le cortège s’élancera sur le boulevard Diderot en direction de Bastille, avant de finir sa déambulation place de la République.





Le parcours de la Marche des Fiertés de Paris a été dévoilé ! 🤗



🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌈👊 #LGBT #Pride #MarcheDesFiertes pic.twitter.com/gL6fEPuZiD — Grand Lapin 🐇🥕兎 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌈👊 (@ChrstphSln) May 26, 2022



A 16h30, les célébrations cesseront durant trois minutes pour rendre hommage aux victimes du Sida. Puis une fois les différents véhicules sans moteur - on annonce rosalies, tuk-tuks et vélos-cargos –, un grand concert se déroulera à République. De 17 heures à 22h30, les performances se succéderont pour valider avec tambours et trompettes cette édition 2023.