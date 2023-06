« Le problème de LVMH c’est qu’il a tendance à se comporter comme une féodalité à Paris. Entre Bois de Boulogne, Jardin d’acclimatation, Champs élysées, Samaritaine… On finit par croire qu’on est au-dessus des règles » Comme d’autres de ses collègues du groupe Les Ecologistes au Conseil de Paris, Emile Meunier a en a assez de ce qu’il appelle la « privatisation de l’espace public parisien » par le groupe de luxe du milliardaire français Bernard Arnault. Dernier épisode en date, qui a hérissé même à droite : le défilé de Pharrell Williams sur le Pont Neuf pour Louis Vuitton, une marque du groupe, troisième point de crispation en moins d’un mois sur la question.

Le Pont Neuf interdit à la circulation

Mardi soir, de nombreuses stars se sont invitées sur le célèbre pont parisien, le plus ancien de Paris, qui traverse la Seine à l’ouest de l’île de la Cité. Rihanna, Kim Kardashian, Zendaya ou encore la chanteuse Beyoncé et son époux le rappeur Jay-Z faisaient partie des 1.750 invités du nouveau directeur artistique de Louis Vuitton. C’est pour elles et eux seulement que la préfecture de police avait coupé la circulation sur le pont de lundi soir à mercredi matin, ainsi que sur les quais tangents mardi soir.

« Hier le pont neuf a été privatisé par LVMH pour un défilé, bloquant tout le quartier. Une opération d’un autre temps ! L’espace public, bien commun, est bien trop précieux pour pouvoir être accaparé par quelques multinationales et une poignée d’happy few » s’insurgeait David Belliard, écologiste et adjoint aux mobilités de la maire de Paris, dans un tweet le lendemain. « Les invités en ont eu plein la vue. Et les riverains plein les oreilles » tweetait également le porte-parole du groupe Changer Paris, majoritairement composé d’élus Les Républicains.

Interviewé par 20 Minutes, l’adjoint aux mobilités développe : « La logique que nous avons défendue est celle de la gratuité de l’espace public. Quand on fait une fan zone, ce sont des zones accessibles. La deuxième chose - et je n’ai pas de problème avec la mode, j’ai travaillé avec [Pierre] Bergé [fondateur avec Yves Saint Laurent de la maison de couture du même nom] - c’est qu’on est sur un événement qui ne correspond pas à ce qu’on veut faire, réservé à une bande d’happy few, et avec 1.700 personnes qui ont fait des allers-retours avec les Etats-Unis. J’assume la divergence avec Emmanuel Grégoire. »

« C’est une occupation du domaine public soumise à redevance » qui « rapporte des recettes à la Ville », répond le cabinet du premier adjoint (PS) Emmanuel Grégoire, soulignant le côté « exceptionnel » de l’événement. « On a demandé toutes les autorisations nécessaires pour le moins de temps possible. La fashion Wek c’est un moment important en matière de rayonnement, ce sont des images sympathiques de Paris et valorisantes pour la ville », nous répond-on du côté de LVMH.

Une statue « publicitaire » en plein centre de Paris

Un mois plus tôt, c’est une statue qui faisait tache. Celle de l’artiste Yayoi Kusama, surnommée « la reine aux pois », érigée devant la Samaritaine, et qui présentait une femme vêtue d’habits de la nouvelle collection de l’artiste pour Louis Vuitton, tenant le sac iconique de la marque, siglé « LV ». Une statue d’artiste donc, mais clairement à l’honneur de Louis Vuitton, et ce, sans que soit payée une quelconque redevance publicitaire.





Hors toute considération esthétique, cette réalisation pose problème:

- @LVMH utilise l’art pour faire son marketing sur l’espace public (artwashing)

- contraire au règlement local de publicité P1.3.5 : "la publicité par l’installation d’objet sur l’espace public est interdite." pic.twitter.com/y25KVG3hrB — Emile Meunier (@emilemeunier) May 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Stop à l’accaparement de l’espace public par LVMH pour promouvoir ses produits. Utiliser l’art pour faire de la publicité illégale, c’est irrespectueux de l’artiste et des Parisien. nes », tweete alors Emile Meunier le 26 mai. Au même moment, le groupe Les Ecologistes dépose un vœu au Conseil de Paris demandant à ce que la ville « fasse cesser l’infraction au Règlement Local de Publicité et demande le paiement d’une indemnité par LVMH ».

La marque s’exécute et fait enlever le logo, qui n’avait pas été annoncé dans le dossier présenté à la ville pour obtenir l’autorisation. « On a corrigé avec beaucoup de réactivité », explique le groupe LVMH à 20 Minutes, estimant avoir « investi beaucoup d’argent pour rénover le quartier de la Samaritaine » et « permis de faire revivre la place, de l’argent pas pris au contribuable ».

Mais pour le groupe écologiste, la situation n’est toujours pas suffisante, car le sac, même sans le logo, est « un placement de produit » selon Emile Meunier. « Nous allons demander une nouvelle consultation juridique pour voir s’il n’y a pas de contravention même sans logo. Et si les services juridiques estiment qu’il n’y a pas d’infraction, nous irons devant le tribunal pour faire retirer ce sac », commente l’élu. Le groupe a néanmoins retiré son vœu après avoir obtenu l’engagement de la mairie de la création d’un groupe de travail pour mieux réglementer ces pratiques.

Un restaurant de luxe place du Louvre ?

La pétition lancée le 12 juin dernier par le groupe communiste au Conseil de Paris afin de « s’opposer à la privatisation de la place du Louvre par Bernard Arnault » est de son côté toujours active. En cause, un article de la Lettre A, un média d’investigation, qui affirme que la présidente du musée du Louvre aurait envisagé en petit comité avec le milliardaire d’installer un restaurant gastronomique à cet endroit.

« L’aménagement de ce parvis se ferait donc au profit d’une clientèle de luxe, et non de l’ensemble des Parisiennes et des parisiens » déplore la pétition, qui a déjà recueilli plus de 40.000 signatures. Le texte demande de « maintenir cet espace dans le domaine public et [de] l’aménager au service de toutes et tous » et de l’adapter « au changement climatique par une végétalisation importante » . La veille, le maire socialiste de Paris Centre dénonçait dans une tribune « la promotion principale d’intérêts lucratifs, marquée par l’ambition étriquée d’installer un énième restaurant de luxe ».









Mais du côté de LVMH, on dément « formellement » ces informations. « Nous n’avons aucun projet de restaurant », indique le groupe à 20 Minutes. Même démenti du côté du musée du Louvre, en la personne de son directeur de cabinet : « Il me paraît important de vous indiquer qu’aucun projet d’installation d’un restaurant de luxe n’a jamais été envisagé, ni aucun contact pris en ce sens. »

Restaurant ou pas, le patron de LVMH cumule déjà plus de 350.000 mètres carrés dans la capitale – l’équivalent de 70 terrains de foot, selon une enquête du journal Politis. Il possède 170 boutiques et plusieurs médias, comme Radio classique, Le Parisien et Les Échos, et de nombreuses connexions politiques, que résume à sa façon dans le magazine l’élue Anne Biraben, architecte et conseillère LR dans le 5e arrondissement : « On vend Paris à la découpe. »