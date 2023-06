Alors qu’une femme, une professeure de 57 ans de la Paris American Academy, est toujours recherchée dans les décombres du 277 de la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, la préfecture de police de Paris confirme à 20 Minutes que les secours ont interrompu leur travail avant 10 heures ce vendredi matin. En cause : un risque d’effondrement, consécutif à l’explosion, qui nécessite l’intervention de spécialistes pour consolider ce qu’il reste de l’édifice. Vendredi matin, les ouvriers faisaient tomber les vitrines fragilisées dans la rue et renforçaient la structure attenante avant de déblayer pour ne pas que tout s’écroule d’un coup, expliquaient des policiers à des passants.









La préfecture de police de Paris n’a pour l’instant pas plus d’informations sur l’heure de la reprise des recherches. Des poutres jaunes ont été posées pour soutenir la façade de l’immeuble mitoyen. Au Parisien, la maire du 5e arrondissement, Florence Berthout (Horizons), a précisé qu’il existe aussi une menace de péril sur le bâtiment limitrophe, le 275 de la rue, et dans lequel onze familles résident. Pour l’heure, personne ne sait quand les habitants évacués à proximité du sinistre pourront regagner leur domicile.

Le dernier bilan provisoire de l’explosion et de la destruction de l’immeuble, communiqué jeudi matin, faisait état de « six victimes en urgence absolue », dont trois grands brûlés, et « toujours une cinquantaine de victimes au total ». Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité. Les « premiers éléments (…) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l’immeuble », a déclaré la procureure de la République Laure Beccuau.