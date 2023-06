« Elle ne devait pas travailler cet après-midi-là… », confie son mari au Parisien. Plus de 24 heures après l’explosion, une personne manque toujours à l’appel. Le dernier bilan provisoire de la destruction de l’immeuble, communiqué jeudi matin par le parquet de Paris, faisait état de « six victimes en urgence absolue, et toujours une cinquantaine de victimes au total ».









Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit d’une femme âgée d’une cinquantaine d’années, professeure de couture à la Paris American Academy depuis une vingtaine d’années. Depuis mercredi soir, elle n’a donné aucun signe de vie. Une des victimes de l’explosion aurait également confirmé sa présence sur les lieux alors même qu’elle n’était pas au planning.

L’inquiétude croît chez les proches

L’explosion au 277 de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris est survenue mercredi peu avant 17 heures, dans un établissement scolaire du supérieur, la Paris American Academy, vidée de ses élèves qui étaient partis assistés à un défilé de la Fashion Week. Dans cet édifice daté du XVIIe siècle, une fuite de gaz pourrait être à l’origine du sinistre.

Du côté de la famille de la victime, l’inquiétude grandit. Son mari, interrogé par Le Parisien jeudi, est toujours dans l’attente : « Les enquêteurs avaient la liste et les photos des victimes qu’ils cherchaient, et ils ont retrouvé tout le monde sauf mon épouse. Elle est nulle part ». Pour l’heure, les secours, munis de drones avec caméras thermiques, sont toujours à pied d’œuvre pour tenter de la retrouver parmi les décombres. Et le périmètre de sécurité est toujours en place ce vendredi matin.