« C’est du voyeurisme ce que vous faites, Monsieur ! », lance, à un confrère qui lui posait une question, un habitant de la rue Saint-Jacques, proche du lieu de l’explosion qui s’est produite dans le 5e arrondissement de Paris, mercredi soir, au 277. Ce jeudi matin, les riverains étaient en effet autorisés à venir chercher des affaires dans les habitations concernées par le large périmètre de sécurité, même s’il a été réduit depuis la veille.





Les pompiers accompagnent chaque habitant ou touriste résidant dans le périmètre de sécurité dressé pour #explosion rue Saint Jacques #Paris pic.twitter.com/BQaXSsFO2X — Laure Gamaury (@LaureGamaury) June 22, 2023







Les recherches sont toujours en cours pour retrouver une personne portée disparue sans certitude qu’elle se trouve dans les décombres où les secours sont toujours actifs ce jeudi. « Le bilan intermédiaire des victimes à 9 heures était de six victimes en urgence absolue, et toujours une cinquantaine de victimes au total », a indiqué le parquet de Paris ce matin, soulignant que « ces chiffres étaient toujours susceptibles d’évoluer ».

« Pas le temps de prendre une douche ou de faire du rangement »

Sous la pluie, accompagnés d’un pompier, les riverains pénètrent au compte-gouttes dans le no man’s land laissé par l’explosion, qui pourrait selon une source sur place, avoir été causée par une fuite de gaz. « Vous êtes beaucoup donc vous faites vraiment rapide. Pas le temps de prendre une douche ou de faire du rangement », précise un des pompiers massé avec les forces de l’ordre derrière les barrières à l’angle de la rue des Feuillantines, à des habitants venus récupérer quelques biens.









Eric est l’un d’eux. Résidant d’un immeuble tout proche du 277, il ressort avec deux sacs en plastique rempli de livres anciens, après avoir attendu une bonne vingtaine de minutes qu’un pompier soit disponible. « J’ai pris ce que j’avais de plus précieux », lâche-t-il dans un soupir. A côté de lui, d’autres occupants parlementent avec les autorités pour en savoir un peu plus sur la suite : « Je ne peux pas vous dire si vous pourrez rentrer chez vous aujourd’hui, demain ou la semaine prochaine, confesse un pompier. Pour l’instant, on n’a pas plus d’informations ». Mais il rassure tout de même journalistes et riverains présents : le périmètre de sécurité est un moyen d’empêcher les passants de se masser autour de la zone des recherches et des tas de gravats que l’on aperçoit, mais aucune autre menace d’explosion ou d’effondrement d’immeuble.

Une fausse alerte dans la matinée

Vers 10h45, une nouvelle alerte a été lancée par deux occupants très inquiets d’un immeuble de la rue adjacente, la rue des Feuillantines. « On sent une odeur de gaz oui. J’habite un des appartements. Pouvez-vous venir vérifier », alerte, angoissé, un riverain. Mais après quelques dizaines de minutes, une évacuation et un blocage de la rue par les agents de la Mairie de Paris, les efforts se concentrent de nouveau sur la rue Saint-Jacques. « C’était bien une fausse alerte. Les gens sont traumatisés, vivent dans la crainte depuis hier soir. Comme ils sont déstabilisés dans leur quotidien, on est aussi là pour les rassurer et répondre si possible à leurs questions », confie l’un des représentants de l’ordre.

Non loin des barrières, deux propriétaires d’un immeuble sont également venus aux nouvelles. « Non, on n’habite pas là. Nos locataires ont été évacués et sont informés qu’ils peuvent venir chercher des affaires. On voulait en savoir plus, éventuellement leur donner un coup de main si besoin », expose l’un d’eux. Mireille et son mari négocient pour récupérer leur voiture, garée dans un garage juste à l’entrée du périmètre de sécurité. Mais après être entrés dans le parking, les bras chargés de sacs, le couple d’octogénaires fait demi-tour. « Mon mari se sentait trop fatigué pour prendre la route, on verra plus tard, explique la vieille dame. On n’a pas vraiment dormi cette nuit, c’est un sacré choc depuis hier ». Le défilé d’habitants se poursuivait, avec notamment une part importante d’étudiants de la maison des Mines, au numéro 270.





L' #explosion rue Saint Jacques à Paris a soufflé des vitres alentour, un magasin à 10 numéros dans la rue pic.twitter.com/V2uGyn85Ck — Laure Gamaury (@LaureGamaury) June 22, 2023



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité ». Les « premiers éléments (…) nous conduisent à confirmer que cette explosion est partie de l’immeuble », a déclaré sur les lieux la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. « Nous comptons évidemment sur les victimes en urgence relative pour nous donner de premiers éléments d’investigation et de compréhension sur ce qui a pu se passer », a-t-elle ajouté. Ce jeudi midi, les traces de la déflagration étaient aussi présentes dans les rues adjacentes, que dans les esprits des riverains traumatisés.