« Transformer la tour Eiffel en éolienne géante ? Waaah mais quel projet ! Mais ça demande beaucoup de travaux non ? ». Devant la candeur de Melvil, jeune stagiaire qui découvre 20 Minutes cette semaine, on ne peut que conclure que la ténacité et l’originalité des militants de la Glasgow Actions Team et 350.org portent ses fruits. Partir d’un combat - « taxer les super-pollueurs et de mettre en place une transition énergétique pour tous et toutes » - pour se diriger vers une convergence de toutes les luttes, c’est en résumé la volonté des militants présents ce mercredi matin sur l’esplanade du Trocadéro à Paris, en face du plus emblématique monument de la capitale.

« Quel symbole plus fort que celui de la Tour Eiffel pour mettre fin à la finance fossile alors que se tient demain et vendredi le sommet pour un "nouveau pacte financier" », interroge Soraya Fettih, chargée de campagne France chez 350.org, un mouvement citoyen global qui lutte pour mettre fin à l’ère des énergies fossiles. Voulu par Emmanuel Macron, qui en est l’instigateur, ce sommet de deux jours à Paris pour un « nouveau pacte financier » est la réunion d’une centaine de pays pour réinventer un système financier à même de mieux armer les Etats fragiles contre le changement climatique et la pauvreté.

Pour la dizaine d’activistes rassemblés ce matin, les pouvoirs publics ne font rien ou trop peu. « Ce n’est clairement pas à l’agenda de nos dirigeants politiques de parler au grand public de ces sujets, des sujets qu’on fait passer pour complexes, qui sont ceux de mettre fin aux énergies fossiles et de permettre que tout le monde puisse jouir d’une énergie propre et sécurisée dans leur quotidien », partage Soraya Fettih. Pour y parvenir, ils préconisent donc de faire payer les pollueurs, c’est le sens de leur slogan « Make polluters pay ». « Or, des entreprises comme Shell, Exxon, Total battent chaque année des nouveaux records de profit mais continuent à peu ou pas contribuer à la mise en place d’une transition énergétique pour tous les ménages », poursuit la militante.

Les actions prévues

Dans leur viseur donc, la lutte contre le changement climatique mais pas que. « Aujourd’hui, de plus en plus de personnes prennent conscience que les luttes sont liées, ajoute Soraya Fettih. Impossible de parler de climat sans parler de droits des femmes et des minorités sexuelles. On le sait désormais aujourd’hui cette population cible représentera 80 % des personnes déplacées à cause des impacts du changement climatique ». L’association 350.org sera aux côtés d’Attac ce soir, pour un plateau en studio chez nos confrères de Mediapart, où elle discutera luttes sociales et climatiques, en compagnie notamment de Greta Thunberg, Vanessa Niakaté ou Sophie Binet. « On doit aborder notamment la taxation des super pollueurs, mais aussi des liens qui existent dans nos luttes entre le Nord et le Sud, et des enjeux qui doivent être traités aujourd’hui de manière globale. Nous vivons dans une société néolibérale avec une structure qui détruit tout à la fois acquis sociaux, environnement et biodiversité ».

Engagés dans la lutte contre le projet Eacop (East Africa Crude Oil Pipeline) de Total, un projet de pipeline long de 1.443 kilomètres qui s’il voit le jour, traversa l’Ouganda et la Tanzanie, les activistes font également le lien entre droits humains et cause climatique. « Ce projet a déjà bouleversé de nombreux foyers et pourrait déplacer jusqu’à 118.000 personnes, qui perdront leur sécurité financière, alimentaire. Ils sont eux aussi la cible d’une répression très forte parce qu’ils s’opposent au projet ».

Quid de la dissolution ?

Quant à la dissolution des « Soulèvements de la Terre », dont le décret a été présenté en Conseil des ministres, les militants ne peuvent que regretter la « répression policière dont l’échelle et l’ampleur ne font que croître ». A leur inquiétude d’être arrêtés, Soraya Fettih ajoute la crainte « d’un musellement d’une société civile qui n’a que pour objectif de mettre en avant les causes des communautés. Quand on voit que l’espace de dialogue et de mobilisation est de plus en plus réduit, ça questionne sur l’état de notre démocratie en France. »

Mais alors que la place du Trocadéro se remplit progressivement de touristes, plus intéressés par la Dame de Fer que par l’action en cours, les activistes ne perdent pas espoir. « Demain matin, Glasgow actions team et The Big Shift auront aussi une action, soutenue par 350.org, en face du bâtiment où se tient le sommet, sans oublier le clou de notre mobilisation vendredi matin place de la République ». Ils invitent « tout le monde, de tous âges, de toute condition sociale » à les rejoindre pour une manifestation inter-organisations, où le mot d’ordre sera : taxer les super-pollueurs et mettre en place une transition énergétique pour tous et toutes, dans le Nord comme dans le Sud. Vous avez dit radoteurs ? Ou alors personne n’écoute…