Attendez-vous à voir des petits hélicoptères blancs dans le ciel pour les JO. Le constructeur Volocopter et son partenaire Aéroports de Paris (ADP) ont confirmé mardi dans un communiqué que le lancement des premiers eVTOL (pour « electric vertical take-off and landing », soit un engin électrique à décollage et atterrissage vertical) devrait avoir lieu durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Paris devrait être la première ville européenne à expérimenter ce service, « et peut-être même la première ville au monde », rapporte la marque allemande. Les taxis volants seront mis à disposition du public et pourront embarquer une personne et un ou une pilote.

Au moins 110 euros par personne

Cinq hélicoptères prendront chacun un chemin différent, l’un entre les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Le Bourget, le deuxième entre une barge amarrée quai d’Austerlitz et l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, qui sera aussi le départ d’une troisième route, vers l’Aérodrome de Saint-Cyr-l’École, et enfin les deux derniers feront des vols touristiques depuis l’héliport et Le Bourget.

Le tarif de ces voyages un peu spéciaux n’est pas encore connu, mais le journal Le Parisien évoque un billet à « au moins 110 euros par personne ». L’entreprise attend encore la certification de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) pour confirmer complètement sa présence aux JO.