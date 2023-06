Des stations en travaux et des mois sans Vélib'. Les utilisateurs franciliens se souviennent encore de ces moments d’abandon en 2018 quand Smovengo a pris le relais de l’exploitant historique JCDecaux, et a dû remplacer entièrement sa flotte de Vélib' et transformer les stations d’accueil. Cette période va également peser lourd sur le déficit à échéance de la fin du contrat avec l’actuel exploitant Smovengo, en 2032.

Il est estimé à 113 millions d’euros mais le service est désormais « rentable » et sa pérennité « n’est pas en jeu », selon le syndicat mixte compétent, qui se base sur un audit présenté mardi. Vélos hors-service ou en mauvais état, stations vides ou au contraire pleines : face au « constat sévère » des auditeurs, le syndicat rappelle la priorité fixée à Smovengo d'« amélioration de la régulation ».

« Ce déséquilibre économique » est « imputable en majeure partie aux années 2018-2021 qui présentent un déficit cumulé pour l’entreprise de près de 209 millions d’euros », affirme le Syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM) dans un communiqué diffusé à l’issue du comité syndical réunissant la soixantaine de communes utilisatrices. Ce déficit « résulte principalement des difficultés rencontrées par l’entreprise prestataire pour s’organiser et assurer la mise en place des stations et des vélos » à l’époque et « relève donc de sa responsabilité », écrit le SAVM.

En 2018, la passation entre l’exploitant historique JCDecaux et Smovengo, consortium regroupant quatre entreprises (Fifteen, Indigo, Mobivia, Moventia), avait tourné au fiasco en raison de la réfection des stations pour accueillir le nouveau modèle de vélo, qui avait rendu le service inaccessible pendant de longs mois.

Un service désormais « rentable »

Depuis, la qualité du service est toujours « insuffisante au regard des objectifs contractuels », avec un nombre de vélos « inférieur de 16 % » à ces objectifs début 2022, selon les auditeurs cités par le SAVM. Mais le service est désormais « rentable » et sa pérennité « n’est pas en jeu », souligne ce dernier, pour lequel « recettes et dépenses vont s’équilibrer jusqu’à la fin du marché, générant un bénéfice pour l’entreprise prestataire Smovengo de 95 millions d’euros sur la période 2022-2032 ».

Cette « amélioration » ne prend pas en compte la hausse du forfait incluant les vélos électriques et la contribution supplémentaire des collectivités, pour un total de 7 millions, qui contribue au « rétablissement » de Vélib', a souligné à l’AFP Sylvain Raifaud, le président du SAVM.

L’arrivée de 3.000 vélos supplémentaires, promise par Smovengo pour les Jeux olympiques, et l’ouverture de 100 nouvelles stations en petite couronne, financées par la Métropole, participent aussi à « développer le service », actuellement utilisé par « quasiment 100.000 usagers par jour », rappelle l’élu écologiste.