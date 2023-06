« L’avantage de travailler la nuit, c’est qu’il y a moins d’embouteillages. » N’importe quel conducteur parisien peut en attester : le seul moment sans bouchons reste lorsque la Ville Lumière s’abandonne à ses réverbères. Et ce n’est pas Etienne, chauffeur de taxi qui arpente la capitale depuis une trentaine d’années, qui dira le contraire : « J’ai connu le métier de jour, mais cela fait vingt-six ans que je travaille de nuit. » Un choix rapide après sa reconversion.

Comptable au début des années 1990, Étienne, 68 ans aujourd’hui, désirait changer de profession, sans autre projet que de gagner son indépendance. « Un jour, à la fin d’un entraînement de sport, un copain m’a dit qu’il passait la formation pour devenir chauffeur de taxi… Cela m’a fait cogiter. » Ouvert à toutes les opportunités, Étienne ne se fixe alors que trois critères non négociables : une entreprise simple, une demande permanente et pas de gestion de compte client. « J’aime aussi le contact humain et l’aventure. »

La nuit délie les langues et favorise les échanges

Ce contact humain, c’est un des éléments qui l’ont convaincu de rouler la nuit : « Quand on démarre, on essaie un peu tout ce qui se présente. On regarde la rentabilité, le confort. Et puis on discute avec les collègues, c’est très sympa. » S’il ne prend plus le temps de papoter en station, il peut échanger avec ses clients noctambules, plus agréables que leurs homologues diurnes selon lui. « Le soir en général, les gens rentrent chez eux, ils n’ont pas d’échéance et sont donc moins pressés. Et avec la circulation plus fluide, ils sont encore plus détendus. »

Un contexte qui crée une atmosphère plus propice à la conversation selon Étienne qui raconte parfois sympathiser avec des clients et prendre part à la discussion quand l’humeur s’y prête. « De temps en temps, je glisse un trait d’humour et je vois tout de suite si les clients y sont ouverts ou pas. »

Psychologue à mi-temps

Mais le plus souvent, ce sont les clients eux-mêmes qui le sollicitent, et pas toujours pour rire : « On doit faire preuve de psychologie. Le soir, il y a des clients qui ont besoin de parler parce qu’ils traversent des moments difficiles. Ils demandent un conseil, un avis. » Tout au long de sa carrière, Étienne a appris à accueillir les confidences et la tristesse plus encline à s’exprimer la nuit : « On rencontre des gens qui vivent toutes les misères du monde. Je me souviens d’une femme dont le conjoint était frappé d’un cancer… »

Pour gérer ces peines, Étienne s’applique à toujours aller dans le sens du client et à le respecter : « Il m’arrive de prolonger la discussion au-delà de la course. À destination, je coupe le compteur, mais je laisse parler le client. Parfois quelques instants, parfois c’est quinze ou vingt minutes. Tout ce que je peux faire c’est d’écouter, et peut-être trouver quelques paroles réconfortantes. »

« Il y a des profils de clients qui aspirent plutôt la méfiance »

Mais tous les oiseaux de nuit ne sont pas de bons compagnons ou des âmes en peine. Certains sont simplement désagréables. À ce sujet, Étienne cite sans hésiter des situations comme les sorties de boîtes de nuit ou les courses au départ de certains quartiers, avant de citer le 11e arrondissement : « Souvent du côté de Bastille, je ne sais pas pourquoi. » Face aux clients malpolis ou agressifs, le sexagénaire a appris à réagir très vite : « Cela fait partie du métier. Il ne s’agit pas d’accueillir les gens en leur disant de bien se tenir. Mais à la moindre parole de travers, il faut recadrer tout de suite sinon la personne va se dire qu’elle peut faire ce qu’elle veut. La plupart du temps, cela suffit à calmer la situation. »

En prenant de la bouteille, Étienne a appris à reconnaître les clients irrespectueux, ou ceux qui ont bu un verre de trop. « Il y a des profils qui aspirent plutôt la méfiance. On regarde la tenue et le comportement des gens. » À la manière d’un physionomiste, il observe attentivement les candidats avant d’accepter une course. Un de ses trucs : repérer la cohérence entre la tenue vestimentaire et la manière dont le client s’adresse à lui. Et si les clichés ont la vie dure, Étienne sait qu’ils sont souvent trompeurs : « Il y a des gens très bien habillés mais qui ne vous parle pas correctement. Et inversement. Avec l’expérience, j’arrive en général à déceler si le client va être pénible ou pas. »

Un pistolet sur les genoux du braqueur

Bien entendu, la technique n’est pas infaillible. En témoigne cette course lors de laquelle il s’est « fait braquer » en 2008 et qu’il raconte en détail comme si c’était hier : « Je prends un gars sur les Champs-Elysées. Il sortait du Queen. Entre 25 et 30 ans, l’air correct, habillé sobrement : mocassins, pantalon en velours, gilet en laine écru, bien coiffé. » Le jeune homme lui demande de l’emmener à Boulogne-Billancourt, place Marcel-Sembat. « Pas ce qu’on appelle une destination à risque. » Mais une fois lancé sur le périphérique, le client sort une arme à feu et lui explique que c’est « un casse » et que s’il obéit, tout se passera bien.

Malgré le pistolet posé sur les genoux de son braqueur, Étienne ne panique pas. « Je me suis dit qu’il arriverait ce qu’il arriverait. On va essayer de ne pas l’affoler, il ne m’a rien demandé d’excentrique. Juste de retirer l’oreillette que je portais. » Arrivé à destination, l’homme sort et disparaît dans une rue en sens interdit avec la recette du soir… Pour être arrêté quelques dizaines de minutes plus tard par la police qu’Étienne était allé chercher à quelques rues plus loin. « J’ai récupéré ma caisse et tout cela s’est passé sans violence physique ou même verbale. »

Travailler la nuit « cela m’a coûté un mariage »

Malgré ce genre d’anecdotes, Étienne continue d’aimer son métier. Malgré le rythme harassant également. Si aucune nuit ne se ressemble, le chauffeur évalue son amplitude de travail à onze heures quotidiennes en moyenne. « Disons que je commence en général vers 19 heures pour finir vers 6 heures du matin. Parfois un peu plus tard si j’ai une course à finir. » Un rythme qui décale ses nuits et ses journées au gré de la semaine : « J’ai des cycles journaliers de plus de vingt-quatre heures. Je ne dors pas sept fois par semaine mais six. » Si biologiquement, le chauffeur de taxi s’est très bien fait à cette vie si particulière, ce n’est pas facile à vivre pour tout le monde. « Cela m’a coûté un mariage », confesse-t-il.

Pourtant, s’il est en droit de rendre son tablier, Étienne compte bien rouler encore quelques années. Au moins six ans. « J’ai des objectifs personnels qui m’imposent de continuer à travailler. La retraite à 64 ans, cela ne me concerne pas, sourit-il, avant de préciser, quand on aime ce que l’on fait, c’est quand même beaucoup plus facile. »