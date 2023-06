Aimé, 75 ans, regarde le personnel de l’Ehpad Annie Girardot amener des petits fours aux personnes présentes. L’établissement parisien est, avec l’Ehpad Harmonie de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), le premier de France à recevoir un label certifiant qu’il accueillera les personnes âgées gaies, lesbiennes, bi, non-binaires ou trans de façon bienveillante. Un travail de l’association Grey Pride auprès du personnel et des résidents qui a duré près d’une année, et qui a permis à Aimé, un Vendéen de confession catholique, de changer de regard : « Avant j’aurais évité de rencontrer ces gens, je me serais écarté. Aujourd’hui si une aide soignante est gouine, je ne l’embêterai pas et je discuterai avec elle sans problème », nous confie cet ancien cadre de la Poste, qui a reçu une éducation où « les garçons étaient d’un côté, les filles de l’autre ».

La démarche est unique en France. « Il y a du public LGBT partout mais il n’y a jamais eu de formation et d’accueil spécifique dans les Ehpad », indique à 20 Minutes Francis Carrier, co-créateur de Grey Pride. Il y a un autre projet à Lyon, de l’association Les audacieuses et les audacieux, mais celui-ci ne verra pas le jour avant 2024, et il s’agit là d’un habitat communautaire, quand la démarche de Grey Pride est mixte.

« Même si on est gay ou lesbienne, on a vécu avec des personnes hétérosexuelles. Mon idée n’est pas de nous réduire à notre orientation sexuelle, on continue à vivre dans le monde tel qu’il est », explique Francis Carrier, qui de plus veut répondre à la demande de milliers d’individus, quand la démarche lyonnaise ne concernera qu’une dizaine de personnes (16 logements prévus). « Il y a 800.000 seniors LGBT. Il faut avoir une réflexion pour la globalité et avoir un discours bientraitant pour tout le monde » affirme-t-il.

Douze Ehpad de la Ville de Paris ont déjà programmé une labellisation sur les prochaines années, tous dans la capitale ou en proche banlieue. L’association est en relation avec une dizaine d’autres établissements à Annemasse, Saint-Brieuc, La Rochelle, Nantes, Port-Vendres ou Angoulême pour de nouveaux labels sans date fixée, selon Sylvain Guyot, le président de Grey Pride.

Des débats autour de Jean Marais et Jean Cocteau

Changer les mentalités, tel est l’objectif de Grey Pride, et pour cela l’association forme à tour de bras. Les deux référentes de l’Ehpad Annie Girardot ont suivi quatre jours de formation en avril 2022, et le reste du personnel, deux jours. L’association intervient auprès des résidents avec deux sensibilisations la première année, en projetant par exemple un documentaire ou en organisant un jeu. Et tout au long de l’année, le personnel est invité à utiliser des outils indiqués par l’association, pour faire passer le message aux résidents et résidentes. « On s’est engagés dans cette démarche pour faire de l’Ehpad Annie Girardot un foyer véritablement chaleureux et inclusif », commente Franck Oudrhiri, le directeur de l’Ehpad Annie Girardot.

A l’Ehpad Annie Girardot, la référente Sandrine Tsong-Chin-Chuen, responsable de l’animation, a par exemple organisé une sortie au restaurant avec des personnes âgées, en demandant aux volontaires masculins de se maquiller pour « se mettre dans la peau d’une personne transgenre ». L’idée était selon l’animatrice de confronter les volontaires aux regards et remarques parfois transphobes des gens. A Boissy-Saint-Léger, la référente Nathalie Jacquier, également animatrice, a choisi d’organiser des débats, au rythme d’une fois par mois, en abordant le sujet à travers des artistes comme Jean Cocteau et Jean Marais, l’écrivain et l’acteur qui furent un couple pendant des années.

« Nous avons des aspirations et des désirs »

Les ateliers et animations organisées ont eu un réel effet sur les résidents, selon les référentes. A la fin de la sortie maquillée au restaurant, « certains avaient un point de vue beaucoup plus bienveillant », explique Sandrine Tsong-Chin-Chuen devant un public composé essentiellement d’élus locaux, de membres associatifs et du personnel de l’Ehpad. La formation a eu aussi un effet sur le personnel, comme le reconnaît Yao Ettien, agent de cuisine dans la maison de retraite médicalisée de Boissy-Saint-Léger, en expliquant être « de confession musulmane » et avoir « appris beaucoup de choses ». Une aide soignante, qui avait auparavant confisqué des revues coquines trouvées dans la chambre d’un résident, « ne le fera plus à présent », ajoute l’animatrice.

Car le travail de Grey Pride est plus largement un travail sur la sexualité, qui vise à faire comprendre qu’on peut avoir des amours et des pulsions même quand on atteint le grand âge. « Quand on ampute les gens de leur sexualité, on les met dans la case objet de soin, or nous avons des aspirations et des désirs », plaide Francis Carrier. Une démarche partagée par la Ville de Paris, qui souhaite que les histoires d’amours en Ehpad puissent se vivre librement. « On sait que c’est un combat en tant que personne LGBT mais le grand âge rajoute encore des difficultés », avance Véronique Levieux, adjointe de la maire de Paris en charge des seniors. « Il faut que chacun puisse vivre cette vie commune de la meilleure façon possible » complète Jean-Luc Romero-Michel, adjoint chargé des droits humains.









Les Ehpad Annie Girardot à Paris et Harmonie à Boissy-Saint-Léger étaient volontaires et déjà engagés sur le sujet, mais il sera plus difficile d’aller chercher tous ceux qui ne se sont pas manifestés, justement parce que les directions de ces établissements sont les plus réticentes, estime Sylvain Guyot. Ce pourquoi le président de Grey Pride aimerait rendre cette formation obligatoire à tous les établissements. « Nous n’avons pour l’instant aucun retour du ministère », se désole Sylvain Guyot, qui attend la publication du prochain plan national contre les violences sur les personnes LGBTQIA +. Pas de quoi rassurer le président de l’association des gais retraités, qui s’inquiétait plus tôt : « Qu’est-ce que ça va être pour nous de vieillir dans des maisons où l’on ne pourra pas dire qui on est vraiment ? »