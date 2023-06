Le château de Versailles, qui fête ses 400 ans cette année, ouvrira dès le 27 juin au public les appartements privés de Marie-Antoinette, un espace intime parmi les plus secrets et raffinés de l’ancienne résidence royale. C’est de ce « refuge », dévolu à sa vie privée loin de la foule, que la reine s’enfuira, avant d’être arrêtée pendant la Révolution française.

Une dizaine d’années de recherche et de restauration

Entièrement restauré après une dizaine d’années de recherches, de restaurations et d’acquisitions, cet espace, où la reine se reposait de la cour, recevait ses enfants et un cercle d’amis choisis, n’a jamais été présenté au public dans ce nouvel écrin.

Il donne une « nouvelle compréhension de l’histoire avec ce paradoxe entre vie publique et vie privée, étiquette et intimité, un condensé d’histoire extraordinaire en quelques mètres carrés », explique Catherine Pégard, présidente du château et du domaine de Versailles. L’ouverture de cet espace au public complète les restaurations du Trianon et du Hameau de la Reine, dédiées à la célèbre souveraine.

Une porte cachée pour échapper aux révolutionnaires

Chambres, boudoir, bibliothèque et cabinet de billard, un jeu dont la cour raffolait depuis Louis XIV, devenu salon de compagnie, constituent cet univers caché de Marie-Antoinette, un ensemble de pièces aux dimensions modestes, installé sur deux étages et d’une centaine de mètres carrés au total, dont les fenêtres donnent sur de petites cours intérieures.

Boiseries, dorures, toiles de Jouy en coton aux motifs exotiques et floraux inspirés des trésors rapportés par les bateaux de la Compagnie des Indes, tentures de soie aux broderies et passementeries luxueuses, meubles, objets d’art et tableaux précieux témoignent du mode de vie et de l’imaginaire de la reine qui a commencé à aménager les lieux en 1774.

Marie-Antoinette y avait accès par une porte cachée dans la tenture de sa chambre. « C’est par cette porte que la reine échappe à la colère des révolutionnaires le 6 octobre 1789. Elle ne reviendra jamais à Versailles où s’arrête ce jour-là la monarchie », explique Catherine Pégard.

Un portrait d’ananas

Parmi les trésors que le public découvrira sur les murs et le mobilier : une toile de Jouy, appelée « toile au Grand Ananas », représentant le fruit exotique au cœur d’un entrelacs de branchages, fleurs et oiseaux. Marie-Antoinette fit accrocher un « portrait » de ce fruit qu’elle adorait, dans son cabinet doré.





Le public découvrira également la collection d’objets rares en laque du Japon de la souveraine, l’une des plus importantes d’Europe à son époque.