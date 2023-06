De brusques orages ont frappé l’Île-de-France, dimanche, provoquant de nombreuses perturbations. Transports, électricité, circulation, toute la région a connu de forts désagréments.

Fortement touché, le département du Val-d’Oise a vu 11.000 de ses foyers privés d’électricité « en raison d’un incident sur nos lignes électriques - probablement lié aux orages » comme l’a expliqué RTE Ile-de-France-Normandie sur son compte Twitter, avant de préciser un peu plus tard dans la soirée que la grande majorité des habitations avaient retrouvé la lumière.





Grosses pluies d'orage à Paris ce soir… Saluons ces deux personnes qui s'activent pour tenter de déboucher les évacuations ! ⛈️🌩️☔️#Paris #Paris14 #orage #inondation #flooding #storm #rain pic.twitter.com/OXgs2HhDyf — Pierre-Ad Mongin 🚵 (@Pierre_Ad) June 18, 2023



Transports et circulations impactés

Des coupures d’électricité à l’origine de perturbations dans les transports. Mais elles ne sont pas les seules responsables. Des chutes d’arbres ont été signalées à plusieurs endroits dans la région, notamment à Paris, Maisons-Alfort et Combs-la-Ville. En gare de Lyon, les trains à l’arrivée ont connu des retards de près de deux heures de retard en raison d’une bâche tombée sur les caténaires.





Les Halles, cet après-midi, pendant l'orage... @Anne_Hidalgo, pour rappel, combien de millions dilapidés pour ce Titanic qui prend régulièrement l'eau et dont la structure va nécessairement pâtir d'infiltrations en quelques dizaines d'années ?!? #saccageparis #naufrageparis pic.twitter.com/lBOm4jPnVq — RaoulTafia (@RaoulTafia777) June 17, 2023



Le trafic a été perturbé également sur plusieurs lignes de RER. Sur la ligne A, le trafic a été même interrompu entre Joinville et Saint-Maur Créteil en raison d’un obstacle sur la voie à Saint-Maur – Créteil. Les transiliens n’ont pas été épargnés puis leur circulation a été fortement impactée. La ligne H a été intégralement interrompue. Sur les autres lignes, il y a eu des interruptions partielles et des perturbations.

Après la piscine de Pontoise, un container a tenté un décollage hier à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle lors du passage de la ligne d’orages.



Jusqu’à 76 km/h relevés sur les pistes (donnée Météo France).



Après la piscine de Pontoise, un container a tenté un décollage hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle lors du passage de la ligne d'orages.

Jusqu'à 76 km/h relevés sur les pistes (donnée Météo France).

Crédit vidéo : Nationale 2 infos (Facebook) #orage #Paris pic.twitter.com/dGGE0YFlAK — Kévin Floury (@kevinfloury) June 19, 2023



Il faut dire que les vents ont été particulièrement violents, au point que les espaces verts, parcs, jardins et cimetières de Paris ont été fermés dans l’après-midi par la Mairie de Paris. Des rafales jusqu’à 123 km/h ont été enregistrées au sommet de la tour Eiffel, selon Keraunos, l’observatoire français des orages, elles ont atteint 105 km/h à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne). Une rafale de 80 km/h a été enregistrée par la station Météo-France installée au Bourget et une autre de 84 km/h plus au nord, à Pontoise. Certaines rafales de vent ont également touché l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec jusqu’à 76 km/h sur les pistes.

Les pluies ont coulé jusque dans les couloirs du métro. - Capture d'écran / Twitter

La circulation automobile a aussi eu son lot de galères, notamment en raison des pluies orageuses de l’après-midi. Ainsi, et comme le montrent de nombreuses images sur les réseaux sociaux, la chaussée était inondée sur la N118 dans le sens Paris-Province, et deux voies sur trois ainsi que la bande d’arrêt d’urgence a été fermée, selon la Direction des routes d’Île de France (DiRIF).





#n118 pagaille suite pic.twitter.com/F3xhKySVmO — Romain Verley (@verley_romain) June 18, 2023



En tout, 367,4 km de bouchons ont été enregistrés en Île-de-France ce dimanche à 19 heures, contre 357,6 km la semaine dernière et 207 km habituellement, selon Bison futé.