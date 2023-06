Les orages et vents violents ont vraisemblablement provoqué dimanche en fin de journée des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d’Oise, selon le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE.





« En raison d’un incident sur nos lignes électriques - probablement lié aux orages - 11.000 foyers sont privés d’électricité dans le Val-d’Oise. Nos équipes sont en cours d’intervention. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée », a tweeté RTE Ile-de-France-Normandie.

44 départements en alerte vigilance orange

Les orages ont traversé une bonne partie de la France dimanche après-midi, et 44 départements, du Sud-Ouest à la Normandie et aux Hauts-de-France en passant par le Centre, l’Ile-de-France, le nord du Massif central et le nord des Pays-de-la-Loire, avaient été placés en alerte vigilance orange par Météo-France.