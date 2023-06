Une partie de l’Ile-de-France placée sous « vigilance » sécheresse. Jeudi 15 juin, le préfet de la région, le préfet de Paris et les préfets de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ont adopté le niveau 1 « vigilance » sécheresse. Une décision qui fait suite au « déficit pluviométrique que connaît le bassin de la Seine depuis le début du mois de mai, combiné aux températures élevées du mois de juin [qui] entraîne une baisse progressive et généralisée des débits des cours d’eau », précise la préfecture d’Ile-de-France dans un communiqué.

Ces dernières semaines, la baisse progressive des débits des cours d’eau dans ces zones a conduit au dépassement des seuils de vigilance sécheresse. La Seine a notamment atteint ce débit critique à Alfortville et de la Marne à Gournay-sur-Marne, les 7 et 8 juin derniers. Pour faire face à cette situation, le comité de la ressource en eau sera réuni dès la semaine prochaine.

« Chaque geste compte »

Les préfets incitent les usagers à « adapter leur consommation d’eau et à économiser la ressource ». Il est recommandé d’éviter les nettoyages de voiture ou tout nettoyage extérieur, de réduire le lavage des trottoirs au strict nécessaire, de réduire la consommation domestique et d’éviter éviter l’arrosage de plantes vertes aux heures chaudes. « Chaque geste compte », rappelle la préfecture de la région.





Le niveau d’eau de la Seine sera tout de même soutenu comme chaque année par la restitution des lacs réservoirs (Marne, Seine, Aube et Pannecière), afin de ne pas freiner la navigation.