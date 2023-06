« Il n’est même pas sympathique », lance un confrère dans la longue file d'attente réservée aux médias vendredi après-midi sur le salon VivaTech, porte de Versailles à Paris. Et pourtant, il a fallu en passer des contrôles et des agents d’accueil et de sécurité stressés, et de fait pas très agréables, pour presque approcher l’un des hommes les plus riches de la planète : Elon Musk. « C’est une personnalité controversée mais il reste un immense acteur économique, dans de multiples secteurs d’activité et qui, en ce moment, est en train de se réorienter au niveau géopolitique », affirmait Catherine Delahaye, experte en intelligence économique, en amont de la visite du milliardaire au salon de la tech.





Avec un carré médias qui a fait la part belle à nombre d’influenceurs sous le dôme de Paris et 3.600 personnes quasiment toutes ralliées à sa cause, Elon Musk a été longuement acclamé à son arrivée sur scène, aux côtés de Maurice Lévy, co-organisateur de VivaTech et Président du conseil de surveillance du groupe Publicis. Des « We love you Elon » ont fusé alors que les applaudissements particulièrement nourris donnaient l’impression d’un mix audacieux entre meeting politique et talk-show à l’américaine. Après une introduction succincte où Elon Musk a malicieusement lancé qu’il n’était pas un hologramme et a présenté sa mère, présente dans la salle, les deux hommes d’affaires ont attaqué leurs private jokes, dans une salle surchauffée.

Pas d'annonce majeure sur des investissements en France

Tout le monde y croyait dur comme fer et pourtant : Elon Musk n’a pas annoncé d’implantation d’usine Tesla en France. Alors qu’Emmanuel Macron l’a rencontré pour la seconde fois en un mois, en l’invitant d’abord sur la sixième édition de « Choose France », où il avait reçu à Versailles plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères à la mi-mai, puis pour un entretien à l’Elysée vendredi, le multimilliardaire américain n’a pas semblé décider à promettre quoique ce soit au président français, ni aux 4.000 personnes qui l’ont acclamé à VivaTech.

« C’est un entrepreneur très en pointe sur de multiples technologies. Prenez sa société Neuralink, ou ses voitures Tesla, s’enthousiasme Catherine Delahaye. J’imagine quand même qu’il ne sera pas insensible à ce que peut lui apporter la France : tous les plans et les financements annoncés récemment, dont une partie sur VivaTech, sont une manne financière, dont il n’a peut-être pas besoin, mais c’est avant tout un homme d’affaires », analyse-t-elle encore. Un homme d’affaires qui a d’ailleurs clairement affirmé à VivaTech qu’il avait payé « bien trop cher l’acquisition de Twitter ».

Pro-liberté et pro-régulation, comment choisir ?

« Diable ou génie, ne puis-je être les deux ? », a plaisanté Elon Musk devant un parterre d’étudiants et de jeunes start-uppeurs attentifs, tout en réaffirmant sa volonté de libérer la parole sur Twitter et de… réguler l’intelligence artificielle. Un point particulièrement important pour Catherine Delahaye à l’heure où l’Union européenne, après le DSA, s’attaque à la réglementation de l’IA. « Sous des couverts très libertariens, il est en fait très conscient des risques de dérives de l’intelligence artificielle et préfère les anticiper et les encadrer, plutôt que d’agir a posteriori ». Il avait d’ailleurs été l’un des signataires, aux côtés de scientifiques et d’experts, d’une lettre ouverte, publiée en mars, qui demandait la mise en pause du développement de l’IA, notamment en raison du développement extrêmement rapide de ChatGPT.

Le patron américain, aux positions politiques extrêmes, est devenu la coqueluche des conservateurs outre-Atlantique pour son combat contre la censure et pour avoir rétabli le compte de l’ex-président Donald Trump. Il représente néanmoins un atout pour le chef de l’Etat français, qui espère bien rééquilibrer sa sphère d’influence dans l’Union européenne. « Elon Musk a déjà implanté une usine Tesla en Allemagne il y a quatre ans. Or pour rééquilibrer le couple franco-allemand, qui est en fait une rivalité, Emmanuel Macron a besoin de lui, et de ses investissements sur le territoire national », note encore Catherine Delahaye.

Mais l’intérêt d’Elon Musk, qui a accepté quelques questions en fin de conférence et a rangé dans sa poche la carte de visite d’une start-uppeuse, assise au premier rang, pour la France, et l’Europe est aussi une réalité. Pour l’experte en intelligence économique, « il doit augmenter ses relations économiques avec l’UE, lui qui est depuis très longtemps implanté en Chine ». Or les tensions sino-américaines pourraient avoir à terme raison des investissements du milliardaire en république démocratique de Chine. « Non seulement, les Chinois lui mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, pour Tesla ou ses autres activités, mais son propre pays également puisque le gouvernement américain et Joe Biden estiment que les liens un peu étroits qu’il entretient depuis des années avec la Chine, pourraient porter préjudice géopolitiquement parlant, et mériteraient d’être restreints ».

A quand les annonces ?

Pour conclure, Emmanuel Macron a besoin d’Elon Musk et inversement. Mais la montagne a pour l’heure accoucher d’une souris. A-t-on réellement « perdu deux heures de notre temps », comme l’affirmait un confrère sonné par la chaleur et la vacuité de l’expérience vendredi après-midi ? « Un personnage de son acabit ne se déplace pas innocemment à un mois d’intervalle en France, si ce n’est pour boucler des contrats ou des intentions de contrats », assurait Catherine Delahaye.

La « Elon mania » a bien gagné VivaTech vendredi, « on a vu Elon, on l’a vue meuf », s’exclamait Ninon, étudiante de 19 ans, qui après deux heures de queue, a pu respirer le même air que son idole. « On était un peu loin, renchérit son amie Alma, on n’a pas trop vu son visage qui était en plein dans la lumière mais quand même ! ». Chez 20 Minutes, on n’a pas vraiment goûté à cet emballement gênant pour une personnalité aussi clivante et on a donc voulu en savoir plus. « Pourquoi c’était si important d’être là ? Mais parce que c’est une star », a conclu énergiquement Ninon. On comprend mieux pourquoi les influenceurs avaient donc la priorité !