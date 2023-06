Ils avaient 73 et 60 ans et sont tous les deux morts, mais c’est encore une fois l’homme qui a tué la femme. Ce féminicide arrivé jeudi soir en plein centre-ville de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) selon le parquet de Pontoise et une source policière. Un homme a tiré à deux reprises sur sa conjointe alors qu’ils se trouvaient sur la place Mendès-France, à proximité immédiate de l’hôtel de ville.

Le couple a été pris en charge par les secours mais ils sont « tous les deux décédés en milieu hospitalier », a précisé le parquet, qui ajoute qu’une « vieille arme de poing » a été utilisée pour ce meurtre. Aucune autre personne n’a été blessée lors de cette fusillade.









Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la sûreté départementale du Val-d’Oise, selon le parquet, qui indique qu’elle pourrait s’orienter vers la piste d’un assassinat, compte tenu de la possible préméditation de l’acte.