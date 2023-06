L’être humain n’est pas encore dépassé par la machine. C’est la conclusion du duel qui a eu lieu cet après-midi entre le philosophe Raphaël Enthoven et l’intelligence artificielle (IA) ChatGPT. En ce jour d’épreuve de philosophie au baccalauréat, les lycéens n’étaient pas les seuls à plancher sur la question « Le bonheur est-il affaire de raison ? ». Le philosophe, qui a obtenu son diplôme il y a plusieurs dizaines d’années déjà, a aussi passé l’après-midi à gratter des pages. Une occasion de se mesurer à l’IA qui inquiète de plus en plus le corps enseignant. Le directeur de Paris School of Technology and Business et organisateur de l’événement, Armand Berry, s’est dit inspiré par une vidéo de Monsieur Phi.

« Pourquoi s’entraîner dur à faire en quatre heures ce qu’une machine fait bien mieux en une minute ? », interroge ce dernier dans une vidéo YouTube de vulgarisation philosophique. De ce duel, il ressort « deux bonnes nouvelles, selon le chef d’établissement. L’homme bat toujours la machine. Et la machine arrive à avoir plus de la moyenne. »

Des semaines d’entraînement de l’IA

Plus efficace que les lycéens, qui disposaient de quatre heures pour composer, le philosophe a terminé l’épreuve en 1h15. L’IA, quant à elle, n’a pas eu besoin de plus de dix minutes. Il faut dire que le travail avait été prémâché par deux experts du domaine, Mahdi Zargayouna et Frédéric Guez. « Depuis plusieurs semaines, on entraîne ChatGPT en lui posant des questions de philo et en lui demandant d’imiter le style de Raphaël Enthoven », explique le premier. Une tâche plus compliquée qu’il n’y paraît. Après plusieurs ratés, ils ont dû faire appel à l’aide de philosophes. « Cela aurait plus rapide de faire la dissert à sa place » n’a pu s’empêcher de railler Enthoven.

Mahdi Zargayouna et Frédéric Guez ont finalement réussi à établir un prompt, c’est-à-dire une question type posée à l’IA lui permettant de délivrer un écrit semblable à une véritable copie. Le jour J, il ne restait plus qu’à poser la fameuse question. Mais, même après tant d’efforts et de tentatives, ChatGPT n’a obtenu que 11/20. « S’il y a un message à retenir, c’est qu’il ne faut pas déléguer à l’IA un exercice qu’on n’est pas capable de faire soi-même, conclut Mahdi Zargayouna. Le meilleur prompt qui saurait sortir pour cet exercice viendrait d’un philosophe, et non d’un expert en IA. » Enthoven, qui s’est vu pour sa part attribuer la note de 20/20, confie qu’il a « obtenu la même note que ChatGPT à son bac de philo ». Comme pour réconforter l’IA perdante.

Un « supplément d’âme » que n’a pas ChatGPT

« Le bonheur est un sentiment, la raison ne l’est pas. Comment pourrait-il être affaire de raison ?, lance très naturellement le philosophe, comme une évidence. Une fois cet angle trouvé, il n’y a plus qu’à dérouler. » Les deux membres du jury, les philosophes Lev Frankel et Eliette Abécassis, se sont dits « surpris et transportés » par sa copie. Cette dernière y a certainement retrouvé ce « supplément d’âme » qu’elle s’attendait à trouver dans l’écrit issu d’une réflexion humaine. La copie de ChatGPT, en revanche, ne serait « qu’une succession de belles phrases […] sans réels arguments ni réflexion développée ».





Une différence notoire, qu’ils auraient décelée dès les premières lignes. Chacun sera libre d’évaluer à sa guise les deux copies, publiées sur le compte Twitter de 20 Minutes ci-dessus. Difficile néanmoins d’accuser le jury de triche. Pour éviter qu’ils ne soient biaisés, les deux copies ont été intégralement recopiées par une même main. Pour plus de challenge, les jurés proposent de reproduire le duel en mettant, cette fois-ci, des philosophes au contrôle de l’intelligence artificielle.