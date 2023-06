Un live qui a remué Twitter. Un plein direct, le créateur de contenu Altisplay, qui suivait une convergence de vélos, est tombé sur un spectacle des plus étonnant. La députée EELV Sandrine Rousseau, au milieu d’une altercation, en train d’essayer de séparer un cycliste et un chauffeur de taxi. « Sur le coup, quand je la vois, je sais que ce n’est pas n’importe qui parce que son visage me dit quelque chose, raconte celui qui se fait appeler Altis. Mais la situation est tellement ubuesque que mon cerveau ne fait pas tout de suite la connexion. Il m’a fallu quelques secondes pour me rendre compte que c’est Sandrine Rousseau qui, sortie de nulle part, s’interpose dans une bagarre. »

De son live de 7 heures sur l’événement de la Convergence Vélo, au cours duquel toutes les associations de vélo convergent vers le centre de Paris, la toile ne retient que ces deux minutes. Rapidement, des extraits pullulent sur le réseau. Le créateur et détenteur des droits de cette vidéo tentent d’ailleurs d’en faire supprimer un maximum. « Beaucoup de ces extraits étaient tronqués et ne permettaient pas de comprendre ce qu’il s’est réellement passé », explique-t-il. Finalement, il publie une version longue de l’extrait sur son compte, pour donner davantage de contexte.





Le créateur de contenu assure s’être arrêté au niveau de l’altercation pour rester avec le cycliste tandis que les forces de l’ordre seraient intervenues pour maîtriser le chauffeur. Selon lui, le cycliste se serait arrêté pour laisser passer un piéton et le chauffeur se serait énervé, ne comprenant pas son arrêt soudain. « Ce sont des éléments qui n’ont pas encore été évoqués mais j’en parle dans ma vidéo YouTube », poursuit-il. Ce dernier vient effectivement de poster une vidéo de 13 minutes en début d’après-midi. Avec des images et du son de meilleure qualité, il revient sur l’altercation qui a eu lieu dimanche.

Quant à la députée, elle ne répond pas aux sollicitations de 20 Minutes à ce sujet. Lundi en fin d’après-midi, elle a tout de même expliqué au Parisien qu’elle était en chemin pour aller « faire [ses] courses au marché dans le 13e arrondissement quand [elle a] commencé à voir une altercation sur la route ». Elle précise au journal qu’elle a « fait ce qu’[elle] avait à faire, comme tout citoyen ou citoyenne ».





Tous deux en profitent néanmoins pour rappeler qu’un tel incident aurait pu être évité avec la présence d’une piste cyclable et d’aménagements spécialisés. « Pendant que je suivais la Convergence, j’ai remarqué qu’à chaque fois que cyclistes et automobilistes étaient mélangés sur la route, cela créait des tensions », ajoute Altis. Même si toutes ne dégénèrent pas à ce point… et qu’on voit rarement une députée au milieu.