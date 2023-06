« Nous serons prêts », assurent la présidente de région Valérie Pécresse et le patron de la RATP Jean Castex. Même si le planning est serré, l’extension de la ligne 14 sera terminée en juin 2024, selon leurs dires. Un enjeu de taille. Cette ligne constitue la colonne vertébrale du réseau de transports en vue des Jeux olympiques de Paris.

« Nous avons passé un certain nombre de jalons majeurs depuis le début de l’année », a souligné le directeur des opérations du prolongement de la ligne 14 du métro, Stéphane Garreau, lors d’une visite sur le chantier de la gare de Chevilly-Larue, en bordure du marché de Rungis.

La ligne qui reliera l’aéroport d’Orly à la station Saint-Denis-Pleyel, près du Stade de France, est dans les temps pour ouvrir un peu moins de deux mois avant les JO, a-t-il affirmé.

« Une ligne chargée »

Cette extension fera de la 14 « une ligne chargée », a précisé Jean Castex, puisqu’on attend un million de passagers par jour, soit l’équivalent du RER B. En conséquence, 37 nouvelles rames de métro ont été commandées, ce qui doublera le nombre de rames en circulation.

Valérie Pécresse a de nouveau menacé de ne pas faire rouler les métros sur ce nouvel équipement si elle n’obtenait pas de nouvelles ressources. « Pour l’instant, on n’a pas l’argent pour faire rouler - les métros - mais je ne désespère pas, nous avons rendez-vous avec la Première ministre au mois de juillet », a-t-elle déclaré. Egalement interrogée sur le tarif pratiqué sur la 14 jusqu’à Orly, elle a indiqué qu’il y aurait « un petit surcoût pour le ticket unique, le forfait aéroport », sans préciser son montant.

« Une seule petite inquiétude »

Enfin, concernant le plan de transports pendant les JO, la présidente s’est voulue rassurante : « La seule petite inquiétude que nous avons (…) est-ce que nous arriverons à transporter tous ceux qui iront sur le flanc ouest de Paris - Roland-Garros, Parc des Princes et Jean-Bouin ? On aura sans doute besoin de renforts sur ce territoire ou de décaler certaines épreuves le matin. On est en train d’y travailler. »





Le chantier de l’extension de la ligne 14 aura coûté 3 milliards d’euros en termes d’infrastructure et 1 milliard d’euros concernant le renouvellement du matériel roulant, selon Stéphane Garreau.