Elon Musk de passage à Paris ce vendredi au salon VivaTech

C’est le clou du spectacle ! Elon Musk participera au salon VivaTech qui se tient de mercredi à samedi au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter sera présent vendredi après-midi, indiquent les organisateurs de ce salon à la croisée entre business et innovation.









Maurice Lévy, président du Conseil de surveillance de Publicis Groupe qui organise l’événement, ne cache pas sa satisfaction. « Je suis extrêmement heureux de la venue de Marc Benioff, président, PDG & cofondateur de Salesforce et d’Elon Musk, que l’on ne présente plus. J’aurai le plaisir de les interviewer et aussi de leur faire visiter VivaTech qui s’est imposé au fil des ans comme l’événement mondial de la Tech et des start-up », se félicite le publicitaire.