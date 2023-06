C’est une enquête de longue haleine menée par le collectif Vert de Rage, pendant près de huit mois. L’émission d’investigation scientifique sur France 5, qui a déjà sorti de fracassants chiffres sur la pollution dans le métro parisien, s’est attaquée cette fois au sujet de l’amiante dans les écoles. Elle révèle que 70 % des écoles publiques (élémentaires ou maternelles) au moins à Paris en contiennent.

Les données disponibles pour chaque école sont accessibles via un moteur de recherche, qui donne le statut de l’établissement : contient des matériaux amiantés, n’en contient pas, données inconnues.

En Ile-de-France, 993 écoles touchées

Si la capitale apparaît comme très touchée, c’est parce qu’elle a daigné communiquer aux journalistes un fichier contenant la liste des écoles amiantées ou non. Vert de Rage souligne la transparence particulière de la Mairie de Paris, ce qui n’est pas le cas d’autres communes franciliennes, à l’instar d’Evry-Courcouronnes, qui a refusé de communiquer quoi que ce soit.

En Ile-de-France, sur 7.029 écoles élémentaires ou maternelles, les données pour la grande majorité des établissements demeurent inconnues, faute de réponses apportées à l’émission et de grand portail public sur le sujet, qui demeure caché. Près de 4.254 établissements de la région n’ont apporté aucune réponse. Sur ceux qui ont répondu, le collectif d’enquêteurs et enquêtrices recense 993 écoles contenant de l’amiante, soit un établissement francilien sur sept. L’Ile-de-France est la deuxième région la plus touchée après la Bretagne.

Pas assez de surveillance

L’amiante est cancérogène, et une seule fibre peut provoquer un cancer, rappelle le collectif de documentaristes. En 2012, les autorités sanitaires estimaient que ce matériau - interdit en France depuis 1997 mais encore présent dans de nombreux bâtiments - pourrait causer d’ici à 2025 trois mille décès chaque année par des cancers de la plèvre ou des cancers bronchopulmonaires. Si la présence d’amiante n’est pas forcément dangereuse, parce qu’il peut être encapsulé dans du béton ou un autre matériau qui empêche le contact avec les poumons, le problème est selon le collectif qu’il n’est pas assez surveillé.

Alors que chaque école avec des bâtiments construits avant le 1er juillet 1997 a pourtant l’obligation de réaliser un Diagnostic Technique Amiante (DTA), un tiers de ces écoles en France n’en a jamais réalisé. « S’il y a une cloison amiantée derrière vous dans une classe et que vous punaisez quelque chose dessus, vous vous exposez à des fibres d’amiante », accuse Mathilde Cusin, journaliste chez Vert de Rage. Les journalistes ont procédé avec le chercheur Maxime Misseri à des analyses sur 14 écoles, et ont trouvé cinq écoles contenant des taux dépassant les seuils d’alerte. Vert de Rage invite les parents qui le souhaitent à demander à l’établissement où est scolarisé leur enfant ce fameux DTA, qui doit leur être fourni.