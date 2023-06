A Paris, le Châtelet va faire peau neuve. La maire Anne Hidalgo veut réaménager la place, située au cœur de la capitale et point névralgique pour la circulation, en y diminuant la place de la voiture au profit du piéton, explique-t-elle dans un entretien au Journal du dimanche.

« C’en sera fini de l’actuel rond-point » qui distribue la circulation entre les quais de Seine, l’île de la Cité et la rive gauche d’un côté, la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol de l’autre, affirme l’élue socialiste.

La place sera « élargie et désencombrée »

Côté ouest, devant le Théâtre du Châtelet, « la circulation sera réservée, sur une seule voie, aux bus, taxis, véhicules prioritaires et vélos », sur le modèle du terre-plein de Saint-Paul (IVe), « avec de vastes espaces piétonniers », explique Anne Hidalgo, dont les projets de réduction de la place de la voiture suscitent depuis des années l’ire d’automobilistes.

Côté est, celui du Théâtre de la Ville, rebaptisé Sarah-Bernhardt pour sa réouverture en septembre, « l’entrée du boulevard Sébastopol comptera deux files de circulation, un couloir de bus et une piste cyclable » dans les deux sens, détaille la maire. Quant à la place elle-même, où trône un monument commémorant les victoires de Napoléon, elle sera « élargie et désencombrée » avec « des plateaux et des gradins amovibles » et un nouveau pavage « sobre et respectueux du patrimoine ».

Un coût estimé à 2 millions d’euros

Ces aménagements, dont le coût est estimé à 2 millions d’euros, seront terminés au printemps 2024, à temps pour les Jeux olympiques, assure Anne Hidalgo.

Interrogée par ailleurs sur la réouverture début septembre place du Châtelet du Théâtre de la Ville - après sept années de travaux qui ont fait exploser la facture finale, estimée à une quarantaine de millions d’euros - la maire « assume » un projet « mal engagé faute d’un pilotage suffisamment serré ».

L’ex-candidate du PS à la présidentielle envisage en outre « de retirer les grilles » du square voisin de la tour Saint-Jacques, joyau du XVIe siècle, pour « profiter de sa fraîcheur en permanence ». Son projet de retirer les grilles du square attenant à Notre-Dame, l’un des plus vieux de la capitale, suscite pourtant déjà la polémique. Près de 50.000 personnes ont déjà signé une pétition réclamant la restauration du square à l’identique. « Nous avons organisé une consultation et un concours international qui a désigné, à l’unanimité, un projet lauréat, validé par toutes les autorités patrimoniales du pays », fait pour sa part valoir la maire.