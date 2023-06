Que font Jean Castex, Valérie Pécresse et Clément Beaune dans un wagon ? Ils inaugurent les nouvelles rames de la ligne 11. Ne cherchez pas la blague, les trois personnalités étaient bel et bien présentes ce jeudi matin à la station Mairie des Lilas pour la livraison des premières rames nouvelle génération.

Plus silencieuses, plus longues et plus économes en énergie que leurs prédécesseures, les MP59, ces MP14 participent à la modernisation de l’ensemble de la ligne 11, au même titre que le prolongement à venir jusqu’à Rosny-sous-Bois, annoncé pour le printemps 2024.

Plus de places, plus de passage

Ces rames disposent de cinq voitures d’un seul tenant, contre quatre séparées actuellement, soit une augmentation de capacité d’au moins 25 % par train. Selon la RATP, ces trains pourront accueillir jusqu’à 562 voyageurs.

Ce ne sont pas les seules évolutions puisque ces rames seraient également plus résistantes et nécessiteraient jusqu’à 30 % de passage en moins à la maintenance. Ce qui entraînerait une plus grande fluidité de la circulation selon Jean Castex, président-directeur général de la RATP : « On va réduire le temps entre deux métros aux heures de pointe. De deux minutes actuellement, lorsque toutes les rames seront changées, nous espérons passer à 105 secondes entre chaque train. »





Des écrans d'informations très utiles pour les usagers comme les différentes sorties et les connexions. - R.Le Dourneuf /20 Minutes

A raison de trois à quatre trains par semaine, Île-de-France Mobilités et la RATP espèrent voir les 23 MP59, qui accusent leurs 60 ans, remplacées par les 20 MP14 d’ici à la fin du mois de juillet, selon Pierre Florent, directeur du projet de transformation et de modernisation de la Ligne 11.

Des écrans pour afficher des informations utiles

« C’est un grand jour pour la ligne 11, ça va être le jour et la nuit », s’est enthousiasmée la présidente d’Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, avant de couper le ruban inaugural du nouveau métro.

Les voyageurs noteront également les rafraîchissements qui ont été faits pour leur confort puisque outre la diminution de 40 % des émissions sonores, les nouvelles rames proposent des écrans qui informent les voyageurs de leur position dans le train et de la position sur les quais des différentes sorties et connexion à venir dans la station suivante. D’autres informations complémentaires comme la carte de la ligne et l’état du trafic sont aussi de la partie.





Exit les sièges bariolés, place à des couleurs plus traditionnelles. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Les fans de Valérie Damidot noteront également que les sièges à stries multicolores laissent place à des sièges gris, rouges et bleus. Les usagers des lignes 4 et 14 connaissent déjà ces rames puisqu’elles sont cousines, au détail près que la ligne 11 n’est pas encore automatisée.

Dernière étape avant le prolongement de la ligne

Ces nouvelles rames représentent « une première étape nécessaire pour mettre en service le prolongement » de la ligne selon Pierre Florent. En effet, six stations seront bientôt ouvertes à l’est de la ligne ouvrir 6 nouveaux kilomètres de service jusqu’au futur terminus Rosny-Bois-Perrier, à Rosny-sous-Bois (93). Ce prolongement devrait faire augmenter la fréquentation de la ligne de 130.000 voyageurs quotidiens à 200.000. Une augmentation qui sera suivie par la livraison de 19 nouvelles rames à venir, portant leur nombre total à 39.

Un projet à 1,3 milliard d’euros financé par l’Etat, la Région, la Société du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la RATP et la Ville de Paris. Question financement, Valérie Pécresse, en a profité pour glisser un mot à Clément Beaune, ministre délégué aux Transports pour demander davantage d’aides à l’Etat, sans quoi, les prolongements et ouvertures de lignes à venir « ne pourraient pas se faire ». Son cheval de bataille depuis plusieurs mois.









Elle est rejointe dans son combat par le groupe Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne du Conseil régional, qui, par la voie d’un communiqué publié le 7 juin, demande des investissements plus importants de l’Etat dans le cadre des négociations pour le volet mobilités 2023-2027 des Contrats de Plan État-Région (CPER).