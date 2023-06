« Personne n’a vu que notre fille était au fond de l’eau ». Moussa et Jamilatou S., les parents de Fanta, 7 ans, interrogés par Le Parisien, ne décolèrent pas. La fillette de 7 ans s’est noyée lundi alors qu’elle se baignait avec ses camarades, dans le cadre scolaire, à la piscine Georges-Hermant, dans le 19e arrondissement de Paris. Ils dénoncent un défaut de surveillance en bord de bassin, une erreur humaine, qui pourrait coûter la vie à leur fille, toujours plongée dans un « coma artificiel » et dont l’état de santé est encore préoccupant.

Elle est hospitalisée depuis trois jours à l’hôpital Robert-Debré où son état nécessite une sédation profonde. D’après nos confrères, les médecins ont de nombreuses craintes, notamment concernant son cerveau, ses poumons et ses reins et les séquelles qu’elle pourrait garder suite à l'accident. « Je passe mes nuits à son chevet, et mon épouse y va la journée », glisse Moussa, 64 ans, au Parisien. Sa femme confie lui apporter chaque jour « ses doudous qu’elle aime tant ».

D’après les parents de la fillette, les circonstances du drame demeurent floues. Elle aurait été retrouvée inanimée au fond de l’eau, sans que personne ne sache combien de temps a duré cette immersion. C’est l’une de ses camarades qui a donné l’alerte, alors que les trois professeurs des écoles, deux professeurs de la Ville de Paris (PVP), deux éducateurs municipaux et deux maîtres nageurs sauveteurs, qui encadraient le groupe, ne se sont rendu compte de rien. Son père Moussa doit être auditionné par la police mais n’a pour l’heure pas d’information concernant les circonstances exactes de l’accident. Les forces de l’ordre du commissariat du 19e, chargés de l’enquête, disposent également des caméras de vidéosurveillance de la piscine pour enquêter.