L’an prochain, les grosses voitures vont devoir casquer au moment de se garer. Le Conseil de Paris a voté jeudi en faveur d’une augmentation des tarifs de stationnement pour les SUV, ces véhicules utilitaires sportifs type 4 × 4 ou pick-up, montrés du doigt par les associations environnementales et même dégonflés par des collectifs.

« Les SUV sont une aberration écologique, et en particulier dans une ville comme Paris », a plaidé l’adjoint aux mobilités David Belliard, qui soutenait le vœu de ses collègues du groupe Les Écologistes. Le texte voté s’engage à « mettre en place au 1er janvier 2024 une tarification progressive du stationnement en fonction de la durée, de la motorisation, de la taille et du poids des voitures ».

« Autobésité »

Les élus ont suivi l’exemple de la ville de Lyon, qui a voté en mai pour une telle tarification. Il faut savoir que le poids et la taille des voitures ne cessent d’augmenter en France. Entre 1960 et 2017, le poids des véhicules a crû de 62 %. « L’espace public, lui, n’est pas extensible, les places de stationnement ne s’élargissent pas, de même que les parkings souterrains », a plaidé Frédéric Badina Serpette, élu écologiste qui portait le vœu, et qualifie ce phénomène « d’autobésité ».

Si l’augmentation des voitures de grande taille a un impact négatif sur le plan environnemental, car elles consomment plus et émettent plus de particules fines, il en a également un du point de vue de la sécurité. Selon une étude d’Axa, les accidents provoqués par ces gros 4×4 urbains sont jusqu’à 25 % plus nombreux que ceux causés par les autres voitures. Une autre étude, qu’a rappelée David Belliard en Conseil de Paris, rapporte qu’un piéton a deux fois plus de risques d’être tué en cas de collision avec un SUV par rapport à une berline.









Tarif solidaire

Si pour l’instant on ne connaît pas l’ampleur de cette tarification, ni les conditions précises, le vœu adopté préconise un « tarif solidaire pour les familles aux plus faibles revenus ainsi que pour les familles nombreuses ». « Les exigences d’amélioration de la qualité de l’air ne doivent pas se traduire par la pénalisation des plus modestes », a lancé l’adjoint aux mobilités pendant la séance.

A ce stade du simple vœu, le texte n’a aucune valeur obligatoire et ne donne pas de détails techniques, il engage et « donne une impulsion », rappelle David Belliard, contacté par 20 Minutes. L’élu ne s’en réjouit pas moins du vote, qui selon lui « montre bien qu’il y a un changement dans la façon de percevoir ou d’accepter les SUV, malgré la manière dont ils sont présentés dans les publicités ». Et de conclure : « Tout cela est en train d’évoluer ! »