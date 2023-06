Il veut « porter le dépassement de soi sur le mont Olympe et tordre le cou à la fatalité ». Faouzi Derbouz, un Parisien atteint d’une infection nosocomiale qui le menace de paralysie et âgé de 45 ans, se lance vendredi à 10 heures dans une randonnée de 105 kilomètres à travers les vingt arrondissements de Paris, de l’Hôtel de Ville au Stade de France. Il devrait y parvenir samedi dans l’après-midi.

Il marchera en spirale dans le sens horaire, suivant l’ordre des arrondissements parisiens et franchissant la Seine sur quinze ponts différents. « Un défi à la hauteur du chemin parcouru », pour cet habitant engagé du nord-est parisien, qui organise depuis 2019 des randonnées nocturnes dans la capitale, et qui vient pourtant de passer quatre séjours à l’hôpital ces derniers mois.

Une infection nosocomiale qui le paralyse progressivement

Loin de s’apitoyer sur son sort, cet ancien contrôleur de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), désormais au chômage, multiplie les projets entre marche et culture et rêve de professionnaliser son activité auprès d’entreprises ou de collectivités. « Faire marcher les gens de nuit, c’est quand même fantastique et de plus en plus de villes s’y mettent », se réjouit-il à propos d’un loisir qui « nous réconcilie avec le milieu urbain, nous ouvre à l’imprévu et n’a pas son pareil pour créer du lien » ou « ressouder une équipe ».

Pour Faouzi Derbouz, tout bascule en 2014 quand, après une infiltration pour soigner une lombalgie chronique, il contracte une infection nosocomiale, qui paralyse progressivement sa colonne vertébrale et provoque régulièrement de fortes douleurs. En raison de cette « usure programmée », ce père de trois enfants estime qu’il « prendra le chemin du fauteuil à un moment ou à un autre ». En attendant, il compte bien réitérer le défi quelques semaines avant les Jeux de 2024, qui coïncideront avec les dix ans de son infection. Les accompagnants pourront le rejoindre à mi-parcours, avant une arrivée espérée samedi après-midi au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, épicentre des Jeux olympiques de Paris.