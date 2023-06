Le ciel parisien devrait résonner du bruit des hélicoptères de l’Armée de l’Air. En effet, plusieurs survols de la capitale, par hélicoptères, ont débuté mercredi pour une semaine. Ils préparent notamment le défilé aérien du 14-Juillet, mais également procèdent à des vols d’essais et de prises de vues pour préparer les retransmissions télévisées des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024.

A noter que les principales zones survolées seront la Tour Eiffel et le Champs de Mars, le Trocadéro, l’axe « Arc de triomphe - Louvre - Hôtel de ville », la cathédrale Notre-Dame, le Jardin du Luxembourg, les Invalides, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, l’Accor Arena de Bercy, la Chapelle Arena, Roland-Garros, le Parc des Princes et les itinéraires de courses à venir en cyclisme, triathlon et marathon notamment.

Se tester avant les JOP

Ces vols d’essais et de prises de vues se dérouleront selon le programme suivant : 8 demi-journées du 7 au 13 juin 2023, débutant au plus tôt à 10 heures et se terminant au plus tard à 16h30. Néanmoins, aucun survol n’aura lieu sur Paris les 7 juin matin, 8 juin, 10 juin après-midi et 11 juin prochains. Deux soirées de prises de vues nocturnes sur les monuments de Paris sont aussi programmées vendredi et samedi soir entre 21 heures et 22h45.

Concernant les vols d’essais en vue des JOP, c’est la société OBS (Olympic Broadcasting Services), responsable de la production d’images pendant les deux compétitions, qui doit tester ses équipements. En liaison avec des avions et des motos, elle vérifiera le bon fonctionnement des canaux de transmission radio entre les hélicoptères et les stations de réception au sol, quelle que soit la position de l’hélicoptère, définira les plans de production, organisera des prises de vues des sites olympiques et des principaux monuments parisiens afin de les mettre à disposition des chaînes de télévision un an avant l’ouverture des Jeux pour pouvoir en faire la promotion.