Il va alterner entre tramway classique et remplacement d’une branche de RER. Le tram-train de la ligne 12 entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, dans l’Essonne, est attendu pour la fin de l’année. Les essais ont été formellement lancés mercredi, en espérant que le constructeur Alstom aura livré toutes les rames à temps. « Cette ligne change tout ! », a souligné le maire (LR) d’Evry-Courcouronnes Stéphane Beaudet, également vice-président chargé des transports à la région Ile-de-France

Ce tram-train doit rouler successivement comme un tramway classique entre Evry-Courcouronnes et Epinay-sur-Orge puis sur une voie ferrée jusqu’à Massy-Palaiseau, où il remplacera une branche du RER C. « C’est une petite révolution dans l’Essonne ! » car la nouvelle ligne va relier les deux principaux pôles du département, Evry-Courcouronnes et Massy-Palaiseau, a renchéri la présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse. « Enfin des transports de banlieue à banlieue ! »

Alstom sera-t-il dans les temps ?

« Autour de nous, l’immobilier a pris 13,5 % depuis la pose des rails », a décrit le maire LR lors d’une cérémonie au futur terminus, non loin de la gare RER d’Evry-Courcouronnes Centre. Le projet coûte 525 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 150 millions pour le matériel roulant, 25 rames de la famille Dualis - cousines de celles qui circulent déjà sur les lignes T4, T11 et T13 - achetées à Alstom. A cet égard, Sylvie Charles, la directrice de Transilien SNCF – la branche de SNCF Voyageurs chargée des trains de la banlieue parisienne - s’est un peu inquiétée de possibles retards car « il y a toujours quelques difficultés à faire venir des pièces de l’étranger lointain », sans donner de précisions.

« On a le plus grand constructeur qui fait les plus beaux trains, mais si seulement ils pouvaient être à l’heure ! », s’est exclamée Valérie Pécresse. « Il n’y a pas que la SNCF qui doit être à l’heure, il y a aussi Alstom ! » Le constructeur est « pleinement mobilisé (…) pour tenir le calendrier de mise en service prévu », selon un porte-parole.

Entre Massy-Palaiseau et Versailles, on reste en RER

La mise en service aura bien lieu à la date prévue le 10 décembre, mais avec un service dégradé s’il n’y a pas assez de rames disponibles, a précisé Sylvie Charles. Quant à la seconde phase du T12 un temps envisagée entre Massy-Palaiseau et Versailles, elle semble remise aux calendes grecques. Le bout du RER C qui y circule actuellement sera remplacé par une nouvelle ligne de train nommée V, selon Valérie Pécresse.

La nouvelle ligne T12 doit être exploitée par Transkeo, une coentreprise alliant Keolis (filiale de transports publics de la SNCF) et SNCF Voyageurs. La ligne doit être mise en concurrence prochainement, un nouvel opérateur étant attendu fin 2024.