Des médailles en pagaille sur l’Adidas 10 K Paris

Même un général russe à moins de médailles que l’Adidas 10 K Paris. Ce dimanche sur la ligne de départ, au pied de la tour Eiffel, on trouvera chez les hommes : Hassan Chahdi, vainqueur 2018 et 2022, Yann Schrub, médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2022 sur 10.000 m, Florian Carvalho, double champion de France du 10.000 m (2021 et 2022) et champion de France de semi-marathon 2022, Benjamin Choquert, médaillé d’argent aux Jeux méditerranéens de semi-marathon 2022 ou Mehdi Frère 2h08’55 sur le marathon. Et chez les femmes, seront en lice Mélanie Allier, championne de France 2022 du 10.000 m et Manon Trapp, triple championne de France de cross-country (2021, 2022 et 2023) et également championne de France du 5.000 m (2022) et du 10 km (2019). Bref, si toutes et tous courent avec leurs médailles, ça va faire gling-gling

Tout ce petit monde partira donc du pont d’Iéna, au pied de la tour Eiffel pour revenir à la Dame de fer via le quai Branly après un passage place de la Concorde, devant l’opéra Garnier, le Louvre ou le musée d’Orsay ou l’Assemblée nationale.

Le premier départ se fait 8 heures, le dernier à 10h30. Les records de France du 10 km sont détenus par Julien Wanders en 27’13’’ (2020) et Liv Westphal en 31’15’’ (2019).