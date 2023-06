Une fillette de quatre ans aurait subi un viol de la part de deux élèves plus âgées, ce lundi, à l’école maternelle Ferdinand-Buisson de Morsang-sur-Orge (Essonne). Selon les informations du Parisien, la fillette a été auscultée par l’infirmière scolaire après s’être plainte de douleurs. En l’examinant, cette dernière notait des rougeurs autour de l’anus.

L’élève de maternelle aurait alors désigné deux camarades, âgées de 5 et 7 ans. Une source proche du dossier confie au Parisien que les trois fillettes se sont mises « à l’abri du regard des adultes sur le temps périscolaire après la restauration scolaire ».

Aussitôt informé, l’établissement contacte le commissariat de Juvisy-sur-Orge, tandis que la victime est conduite aux urgences pédiatriques. Les deux enfants mises en cause reconnaissent les faits mais s’accusent l’une l’autre.

La mère d’une des fillettes placée en garde à vue

Le rectorat de Versailles confirme à 20 Minutes avoir été rapidement prévenu des faits par l’établissement. « Depuis qu’on a été mis au courant, le rectorat travaille en collaboration avec la maire pour accompagner au mieux élèves et enseignants », précise-t-il. Une psychologue de l’éducation nationale est présente à l’école dès ce mercredi, et d’autres mesures d’appui et d’écoute devraient être mises en place à partir de ce jeudi. La maire UDI de la ville, Marianne Duranton, doit aussi rencontrer les parents de la victime ce mercredi.

Une autre procédure est ouverte à l’encontre de la mère d’une des fillettes mises en cause. Celle-ci aurait asséné une violente claque à sa fille, lui causant un saignement de nez, en sortant de l’entretien avec les policiers. La femme a été placée en garde à vue. Sa fille, quant à elle, est provisoirement placée en foyer.