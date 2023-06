Si l’été est la plus importante période de vacances de l’année, c’est aussi celle des grands travaux pour les transports franciliens. La région se vidant quelque peu de ses habitants, il s’agit là de la meilleure solution pour limiter les désagréments pour les usagers.

Et les deux mois à venir sont particulièrement concernés selon Grégoire de Lasteyrie, vice-président d’Île-de-France Mobilités, l’autorité régionale des transports en Ile-de-France : « L’année prochaine avec les Jeux olympiques de Paris 2024, il n’y aura pas de travaux en juillet et en août. Aussi, cet été et celui de 2025, les travaux seront un peu plus denses que d’habitude. » Pour anticiper vos trajets, 20 Minutes fait un point sur les perturbations à venir.

Pour ne pas laisser les usagers habituels en rade, et encore plus les touristes et autres usagers ponctuels, Île-de-France Mobilités promet un dispositif d’affichage dans les gares et stations concernées (et celles en correspondances), des dépliants d’information des courriers envoyés aux riverains en amont des travaux. De plus, des agents RATP et SNCF supplémentaires sont déployés dans les gares et stations afin « d’accompagner et d’informer au mieux les voyageurs ».

Métro

Ligne 4 : Dans le cadre de l’adaptation et la modernisation de la ligne et des stations, la ligne 4 sera fermée à plusieurs reprises au fil des prochains mois. Elle est déjà fermée tous les mercredis et jeudis soir à partir de 22h15, jusqu’au 20 juillet inclus, à l’exception du 13 juillet. Elle sera également fermée les dimanches matin 18 juin, 2 et 23 juillet jusqu’à midi. Enfin du 13 août au 17 août inclus, le trafic sera interrompu entre les stations Porte de Clignancourt et Barbès - Rochechouart.

Ligne 5 : Les travaux de réfection de la ligne 5 ont déjà commencé en mars et doivent se poursuivre tout l’été pour prendre fin en octobre prochain. Jusqu’alors effectuées de nuit, ces opérations auront lieu en journée une partie de l’été et la ligne sera ainsi fermée entre la Gare du Nord et la station République du 19 juillet au 11 août 2023.

Ligne 6 : Le remplacement des rames entamé en janvier se poursuit en même temps que l’adaptation des infrastructures et la modernisation des installations. Aussi, le trafic sera interrompu entre les stations Nation et Bercy du 22 juillet au 27 août inclus.

Ligne 7 : Cet été, les aiguillages vont être renouvelés station Porte de la Villette. La ligne sera donc totalement fermée du 13 au 18 juillet 2023 inclus de la station La Courneuve 8 mai 1945 à la station Gare de l’Est. Des bus de substitution seront proposés entre les stations La Courneuve 8 mai 1945 et Stalingrad.

Ligne 9 : Préalablement à la mise en service d’un nouveau système de conduite en février 2024, une interruption de trafic est prévue sur l’ensemble de la ligne 9 le dimanche 3 septembre 2023.

Ligne 11 : Dans le cadre du prolongement à venir, les travaux d’adaptation de la ligne 11 se poursuivent. Ainsi la ligne est fermée du mardi au jeudi inclus à partir de 22 heures jusqu’au 28 septembre 2023. Elle sera également fermée les dimanches 9 et 30 juillet et le 27 août 2023 toute la journée. Une navette de substitution est mise en place entre Porte des Lilas et République et un renfort de la ligne 105 entre Porte des Lilas et Mairie des Lilas.

Ligne 12 : Dans le cadre du récent prolongement de la ligne 12 jusqu’à la station de Mairie d’Aubervilliers, ainsi, la ligne sera fermée entre les stations Front Populaire et Jules Joffrin du 2 au 8 août 2023 inclus.

Ligne 13 : Dans le cadre de l’arrivée du métro MF19 sur la ligne 13, la station Porte de Saint-Ouen sera fermée du 19 juillet au 18 août inclus. Les trains de la ligne 13 continueront de circuler pendant cette période mais ils ne marqueront pas l’arrêt à la station Porte de Saint-Ouen.

Ligne 14 : Prolongée elle aussi, le trafic sur la ligne 14 est interrompu sur l’ensemble de la ligne tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, à partir de 22 heures jusqu’au 27 juillet 2023 (à l’exception du mercredi 21 juin). La ligne sera fermée toute la journée les samedi 24 et dimanche 25 juin, les samedi 15 et dimanche 16 juillet et du samedi 29 juillet au vendredi 11 août inclus.

RER

RER A : Dans le cadre de travaux de renouvellement d’appareils de voie et d’entretien des infrastructures, le RER A sera fermé toute la journée du 9 au 18 août entre Nation et Val de Fontenay ainsi qu’entre Nation et Fontenay-sous-Bois. Elle sera également fermée du 5 au 20 août entre Cergy-Le Haut et Conflans-Fin d’Oise. Des bus de substitution seront proposés.

RER B : Les travaux de modernisation, bien nécessaires, de la ligne B du RER se poursuivent. Du 22 juillet au 25 août inclus la ligne sera fermée entre Bourg-la-Reine et Robinson. Le tronçon Fontaine-Michalon-Massy-Palaiseau sera fermé du 14 juillet au 20 août inclus et des fermetures complémentaires sont à prévoir entre Fontaine-Michalon et Croix-de-Berny du 22 juillet au 4 août qui étend ainsi la zone de fermeture de Massy-Palaiseau à Croix-de-Berny pendant ses 2 semaines de travaux. De plus, aucun train ne circulera à partir de 23h30 entre Denfert-Rochereau et Gare du Nord du 24 juillet au 12 août.

Le week-end du 12 au 14 août impactera également beaucoup le secteur nord puisque Les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août 2023, aucun train du RER B ne circulera entre Paris Gare du Nord et Mitry-Claye et Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois dans les deux sens de circulation. Des bus de remplacement sont mis en place pendant tout l’été, aucun train ne circule à partir de 23 heures.

RER C : Sur la ligne, la SNCF Réseau massifiera les opérations de régénération et de modernisation et poursuivra les travaux du contournement ferroviaire entre Massy et Antony. Aussi, les 1er, 2, 8 et 9 juillet, les trains seront directs entre Choisy-leRoi et Juvisy. Du 15 juillet au 26 août aucun train ne circule entre les gares d’Avenue Henri Martin, Javel et Austerlitz.





Île-de-France Mobilités propose une carte répertoriant tous les travaux à venir. - Île-de-France Mobilités





RER D : Du 10 au 29 juillet et du 31 juillet au 26 août, les trains circuleront uniquement dans un sens. En semaine, de 4h25 à 9 heures en direction de Paris et de 16h35 à 21 heures les trains circulent dans le sens Paris vers la province. L’autre sens de circulation sera assuré par un service de bus de substitution. En week-end, les trains circuleront en direction de Paris du matin jusqu’à 14h55 et dans l’autre sens de 15 heures à la fin du service. L’autre sens de circulation sera aussi assuré par un service de bus de substitution.

RER E : Dans le cadre du projet EOLE, conjointement avec la Ligne P du Transilien certaines gares parisiennes feront l’objet de reports de circulations : Les gares d’Haussmann-Saint-Lazare et Magenta le week-end du 10 et 11 juin. Les gares d’Haussmann-Saint-Lazare, Magenta et Rosa Parks le week-end du 17 et 18 juin. La gare d’Haussmann-Saint-Lazare du 19 juin au 28 juin. Pour les autres opérations de l’été, relatives au RER E et à la ligne P, d’autres modifications de dessertes sont à prévoir : Les 29 et 30 juillet, 5 et 6 août, 11 et 12 août, 19 et 20 août et 26 et 27 août, la gare de Chelles Gournay ne sera pas desservie dans les deux sens de circulation et la gare de Vaires Torcy ne sera pas desservie en direction de Paris. Du 15 juillet au 27 août, aucun train ne circulera entre les gares de Meaux et La Ferté Milon. Un service de bus de substitution sera mis en place entre ces gares. Les 14, 15 et 16 juillet aucun train ne circulera sur les branches Coulommiers et Provins. Un service de bus de substitution sera mis en place. Du 3 juillet au 27 août, la gare de Nangis ne sera pas desservie. Un service de bus de substitution est mis en place.

Tram

T1 : Dans le cadre du projet de modernisation du T1, les stations du tramway T1 sont transformées pour mieux accueillir les voyageurs sur la ligne et améliorer la fluidité du trafic. De nouveaux travaux sont prévus cet été entre Escadrille Normandie-Niémen et Jean Rostand. Ainsi, les stations La Ferme, Libération, Hôtel de Ville de Bobigny et Bobigny – Pablo Picasso seront fermées du lundi 12 au mercredi 14 juin 2023 inclus. Un bus de remplacement circulera aux mêmes horaires que le tramway. Il ne marquera néanmoins pas l’arrêt station La Ferme.

T2 : Onze stations seront fermées temporairement cet été, pour des travaux sur les nez de quais. Du 12 au 27 août entre Pont de Bezons et La Défense. Du 12 au 18 août entre Porte de Versailles et Issy – Val de Seine. Des itinéraires alternatifs dont un service de bus de substitution seront disponibles.









T3a : La ligne fermera entre Porte d’Italie et Porte de Vincennes du 27 juillet au 11 août 2023 inclus pour le remplacement des bifurcations entre le T3a et T3b à Porte de Vincennes et le programme de rénovation des dalles de quais sur les stations de la ligne T3a. Des bus de remplacement circuleront.

T3b : Fermeture entre Porte de Vincennes et Porte de Pantin du 14 au 26 juillet inclus. Des bus de remplacement circuleront.