Les assistantes maternelles de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) n’en peuvent plus de croiser des chiens d’attaque (catégorie 1) en liberté. Un collectif de parents et d’assistantes maternelles de la ville de Seine-Saint-Denis a lancé une pétition – la deuxième du genre en deux ans – pour interpeller le maire PS Tony di Martino sur le problème des chiens, notamment des pitbulls, lâchés sans laisse ni muselière dans le parc Josette-et-Maurice-Audin où de nombreux enfants en bas âge sont promenés quotidiennement. Un panneau interdit pourtant l’accès à ces chiens dans le parc.

« L’autre jour, une des petites filles que je garde, âgée de 2 ans, s’est retrouvée nez à nez avec un pitbull, elle a eu très peur, décrit une assistante maternelle qui s’occupe de trois enfants, dont un bébé de 7 mois. Il faut que le maire réagisse. On a peur pour les petits. » Elle n’est pas seule à s’inquiéter. Des parents traversent le parc, la peur au ventre. « On ne va pas attendre un accident pour faire quelque chose », s’indigne Marine*, maman d’une petite fille d’un an et demi. Elle a contacté la mairie, sans résultat. Aucun département de l’hôtel de ville n’est habilité à traiter la question des chiens de catégorie 1, il faut appeler la police, lui explique-t-on. De son côté, la police des Lilas, qui s’occupe de ce secteur, conseille à cette Bagnoletaise de déposer des mains courantes pour que le sujet soit pris au sérieux par la hiérarchie.

Un référendum sur une police municipale

Contactée par 20 Minutes, la mairie de Bagnolet se dit préoccupée. Elle explique que trois caniparcs (parcs à chiens) sont en train d’ouvrir. Un premier a ouvert la semaine dernière dans le quartier des Coutures. Sauf que, les chiens de catégorie 1 sont de toute façon interdits dans ces espaces. N’ayant pas de police municipale, la ville « est en train de finaliser un appel d’offres de gardiennage pour faire intervenir une entreprise privée pour réguler la présence des chiens au sein des parcs et demander aux propriétaires de chiens dangereux de ne pas rester », souligne Vassindou Cissé, adjoint au maire de Bagnolet en charge de l’écologie, des espaces verts et de la condition animale.

Dans un deuxième temps, la mairie va demander aux Bagnoletais de se prononcer à travers un référendum sur la question de la création d’une police municipale. Mais dans un court terme, elle va demander à ses agents de faire de la médiation, faute de moyens de répression, et d’inciter les propriétaires de chiens dangereux de ne pas rester dans le parc. « La cohabitation avec les familles et les enfants n’est pas possible », concède l’élu.

*Le prénom a été changé.