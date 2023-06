Après les congés et les différents ponts de mai, revoilà la mobilisation contre la réforme des retraites qui se reforme. La 14e journée de lutte se déroule ce mardi, à l’appel des syndicats et alors que les premiers décrets d’application ont été publiés dimanche au Journal officiel. A Paris, le cortège s’élancera à 14 heures des Invalides pour boucler son parcours sur la place d’Italie. Il empruntera notamment le boulevard Montparnasse et celui des Gobelins. A noter qu'un arrêté publié samedi autorise une nouvelle fois la préfecture de police de Paris à la captation d’images par drone lors de cette manifestion dans la capitale.

Après une manifestation du 1er-Mai particulièrement houleuseà Paris, entre 40.000 et 70.000 personnes sont attendues, dont environ un millier de personnes considérées comme « à risque » de commettre des débordements, selon une note du renseignement territorial. Selon un sondage Ifop réalisé pour le JDD, 57 % des Français soutiennent la mobilisation du 6 juin.









Cette 14e journée de mobilisation interprofessionnelle intervient alors qu’une proposition de loi du groupe Liot doit être examinée au Parlement jeudi. Elle espère faire annuler la mesure très controversée du recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour le camp présidentiel, cette proposition de Liot est irrecevable, car elle contrevient à l’article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires d’aggraver les charges de l’État.