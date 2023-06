« La plus belle avenue du monde pour la plus grande dictée du monde ». La citation n’est pas extraite d’une des trois dictées proposées ce dimanche sur les Champs-Elysées mais bien de Marc-Antoine Jamet, le président du Comité Champs-Élysées, avant le début de l’épreuve. En effet, ce dimanche, sur la célèbre avenue, devenue piétonne pour quelques heures, des milliers de tables et de chaises étaient disposées pour accueillir les participants à une dictée d’ampleur. Au programme : trois textes lus par trois célèbres « lecteurs », Augustin Trapenard, journaliste et présentateur de « La Grande Librairie », qui a lancé les hostilités avec la « dictée de notre enfance ». S’en sont suivis la romancière Katherine Pancol, avec la « dictée d’aujourd’hui », et Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la mairie de Paris, pour le dernier texte, la « dictée sportive ».

Comme à 20 Minutes, on n’a peur de rien et surtout pas de tester ses connaissances en orthographe, on a tenté notre chance avec notre collègue Augustin Trapenard, aux côtés de quelque 1.700 personnes, un record homologué au Guinness Book. Mais entre « fifres », « lices », « ourdisseuses » ou encore « ciseleurs de burette », Alphonse Daudet a quasiment eu raison de notre confiance en nous ! Récit d’un après-midi ensoleillé à transpirer en cherchant ses mots.

« Je mise sur quatre, cinq fautes maximum »

13h30, les participants commencent à affluer et à s’installer tranquillement sur les tables alentour. « Joe Dassin et Marcel Proust, c’est la France, pas la même mais toujours celle qui célèbre les Champs-Elysées ». Notre roi de la punchline du jour, Marc-Antoine Jamet n’est jamais à court quand il s’agit d’encourager la foule massée ou d’encenser un événement qui pourrait accoucher d’un record. Dans le coin des journalistes, l’ambiance est plutôt à la détente. « Je mise sur quatre, cinq fautes maximum », lance une consœur. « Si tu te trompes, ça passe à la télé », plaisante un autre. Chez 20 Minutes, on dispose d’une large confiance à l’heure de s’emparer du BIC 4 couleurs, offert aux participants. La dictée n’a jamais été un souci et l’ampleur du défi est de toute façon ailleurs. Y aura-t-il aujourd’hui record du monde ? « Votre QR code s’il vous plaît pour l’homologation », réclame une membre de l’organisation.

Puis soudain, Augustin Trapenard est sur la scène des Champs, aux côtés d’une autre consœur Ruth Elkrief, tête bien connue des chaînes d’information, qui présente cet après-midi de dictée. « Tout le monde est-il prêt ? alpague-t-il la foule. Je vais lire le texte trois fois, une première sans m’arrêter pour que vous vous en imprégniez, une seconde, lentement et avec la ponctuation pour que vous écriviez, et une dernière pour la relecture. C’est un extrait d’une nouvelle d’Alphonse Daudet, La mule du Pape. » Le silence se fait, comme dans une salle d’examen au moment de la distribution des sujets.

L’important n’est pas le sans-faute mais de participer

Et c’est parti pour une trentaine de minutes à égrener un texte du XIXe siècle. Une « dictée de notre enfance » pour la cible des plus de 60 ans a priori parce qu’à moins que le métier d’ourdisseuse ou de ciseleur de burettes n’existe encore, il est tout à fait certain que « fifres et tambourins » ont déserté à jamais le si célèbre pont d’Avignon ! A 20 Minutes, au fil de la lecture, c’est la douche froide malgré la chaleur : le correcteur automatique nous manque cruellement et écrire avec un BIC 4 couleurs est décidément un exercice à part entière, qu’il faut l’admettre, on avait un peu oublié.

« Ah ! l’heureux temps ! l’heureuse ville ! » conclut un texte bien loin du « concours d’anecdotes feat le directeur de la Gaule » organisé par McFly et Carlito il y a deux ans avec le président de la République. Mais ce dimanche, point de coup de com pour l’un des deux compères présent dans la foule d’anonymes. « Une dictée avec 1.700 personnes, ça ne pouvait pas se rater », confie Carlito, hors caméra, lui qui a cessé temporairement ses activités avec son compère. Combien de fautes au final ? Pour Carlito, 20 Minutes a décidé de garder le secret et pour sa propre copie, a préféré ne pas ouvrir de polémique sur « tic-tac ». Alphonse Daudet étant l’auteur, il demeure maître de son texte et de l’orthographe qu’il y impose. Et tant pis pour les 1.700 personnes présentes, le record de participants a été battu, sur le front des fautes en revanche, rien n’est moins sûr…