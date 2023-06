Une marée de drapeaux arc-en-ciel a déferlé samedi dans les rues de Saint-Denis, où plusieurs milliers de personnes ont défilé sous le soleil pour la troisième édition de la « marche des fiertés des banlieues », ont constaté des journalistes de l’AFP.

Au son d’une fanfare et de percussions brésiliennes, les participants de ce rassemblement, organisé pour défendre les droits des personnes LGBTQI + résidant dans les quartiers populaires, scandaient des slogans aussi bien pour la Procréation médicalement assistée (PMA) généralisée à toutes que contre le gouvernement, le patriarcat ou le colonialisme.

« Hommage »

Derrière ses lunettes de soleil, Evan Abon, 23 ans, affirme qu’il est important pour lui de participer à la Pride « pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour nous et justement pour célébrer le fait qu’on ait autant de droits ».

Le jeune homme, qui habite Colombes, silhouette fine, élancée et piercing au nez, déplore qu’au quotidien « il y a certaines choses que je ne me permets pas de faire, comme m’habiller de façon extravagante ». « Je ne suis pas totalement moi-même et je ne me sens pas + safe + dans certains endroits et j’essaie de les éviter, » témoigne-t-il.

« En banlieue, c’est plus compliqué »

Pour d’autres militants, il y a « un vrai manque de visibilité pour les queers racisés. La Pride des banlieues met l’accent sur ça et c’est bien », explique Bonita Kouevi, une étudiante de 20 ans, avec l’inscription « queer » à l’envers sur son front, coiffure afro et manches aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.

« En banlieue c’est plus compliqué car il y a moins d’accès à l’aide, à des soins, à de l’écoute. (…) À Paris il y a beaucoup d’associations et de refuges. Les queers ne sont pas que dans les capitales », poursuit-elle.

Ailleurs dans le cortège, c’est la première pride de Marcelino Meduse, un Réunionnais de 26 ans, qui habite Saint-Denis depuis près d’un an. « Il y a eu des marches de la visibilité à la Réunion mais je n’étais jamais là quand elles avaient lieu. Cette Pride est la plus cohérente avec mon parcours et mon expérience », souligne le jeune homme, entouré de deux amies. Face aux revendications de la communauté LGBTQI +, le jeune homme invite le gouvernement à « se mettre au travail ».