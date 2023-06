Les usagers nocturnes du périph' n’auront pas le plaisir de circuler sur la section nord entre la porte Dauphine et la porte de Bagnolet dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi, de 22 heures à 5h30. La Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) annonce également que simultanément l'A86, entre Nanterre et le Stade de France sera aussi fermée. La cause ? « Des travaux indispensables à l’entretien et à l’aménagement de l’autoroute A86, gérée par la DiRIF, et du boulevard périphérique, géré par la Ville de Paris, notamment dans le cadre de la préparation des JOP de Paris 2024. »

Un itinéraire de substitution pour traverser les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis est prévu. Ainsi, les usagers, qui souhaitent rejoindre l'A86 intérieure pourront à partir de l’échangeur A15/A86, emprunter la RN315 puis la RD20 jusqu’au quai de Seine. « Les usagers seront ensuite redirigés par la RD410 vers la rue du Landy pour ensuite rejoindre l’accès n° 9 de l'A86 intérieure au niveau du Stade de France », indique le communiqué de la DiRIF. Une communication est également organisée sur les panneaux en amont de la section fermée sur l'A86.