Le 21 juin s’annonce festif pour les usagers du métro : la radio musicale publique FIP, en partenariat avec la RATP, s’invite dans les transports parisiens le temps d’une journée, sur les quais et dans les couloirs, de 7 à 19 heures. « Pour une journée, FIP va réinventer la BO du métro et inciter les Parisiens à enlever leurs casques, poser leur téléphone et vivre un moment collectif ensemble », a expliqué Ruddy Aboab, le directeur de l’antenne publique.

Quelques concerts surprises seront en outre organisés dans certaines stations, avec des artistes dont les noms n’ont pas encore été annoncés et avec des musiciens jouant habituellement dans le métro, a précisé Ruddy Aboab.

« Aller à la rencontre des auditeurs »

La radio du groupe Radio France, qui propose une musique éclectique, entre jazz, électro, rock, pop, groove, pépites des années 1970 et nouveautés, avait organisé à Paris pour l’édition 2022 un grand concert aux Arènes de Lutèce. Cette fois, elle va « aller à la rencontre des auditeurs » pour cette « fête populaire » célébrée depuis 1982, a poursuivi le directeur de la radio. Selon lui, c’est « la première fois qu’une radio va "prendre le métro" pour une journée complète ».