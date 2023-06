Trop, c’est trop ! La majorité municipale de Paris, menée par la maire socialiste Anne Hidalgo a décidé de porter plainte pour diffamation contre Pierre Liscia, élu de la majorité du conseil régional d’Île-de-France. En cause : plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux du conseiller régional, où il dénonce un « scandale que la mairie de Paris voudrait enterrer », à savoir des « exhumations sauvages, sépultures saccagées, cadavres dépouillés » au sein du cimetière parisien de Pantin, selon la première vidéo diffusée le 22 mai.





🔴 Cimetières parisiens : ce scandale que la Mairie de Paris voudrait enterrer. pic.twitter.com/eJ2qF8VRMl — Pierre Liscia (@PierreLiscia) May 22, 2023



Du côté de la ville de Paris, on dénonce le caractère mensonger et manipulateur desdites vidéos. Le témoignage utilisé par l’élu du conseil régional est celui d’un certain monsieur Decleve, qui tient des propos très offensifs sur le déroulement des exhumations, accompagne un montage de diverses séquences prétendument tournées dans le cimetière parisien de Pantin. La Mairie affirme qu’elles ont été trouvées sur YouTube sans précision de source, de lieu ou de date. De plus, elle affirme que l’agent en question fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de « comportements vexatoires » dénoncés au sein du service des cimetières parisiens, et établis par une enquête de l’inspection générale de la ville de Paris.





Face aux mensonges grossiers et répétés de Pierre Liscia sur la gestion du cimetière parisien de Pantin, la Ville de Paris porte plainte pour diffamation contre l'élu du Conseil régional d'Ile-de-France. Ces méthodes sont scandaleuses et dangereuses pour notre démocratie. — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) May 31, 2023



Des accusations maintenues depuis dix jours

Malgré un premier communiqué, diffusé le 22 mai par la ville de Paris, qui démentait formellement la totalité et la véracité de ces accusations, Pierre Liscia a réitéré ses attaques et assure depuis une dizaine de jours, via son compte Twitter, que des abus sont commis dans le plus grand cimetière de France, géré par la ville de Paris. Dans une nouvelle vidéo datée de mercredi, il a diffusé des extraits de procès-verbaux confidentiels faisant état de l’enquête de l’inspection générale de la ville de Paris sur l’agent mis en cause, ainsi qu’une partie d’opération funéraire. Or la Mairie l’accuse d’avoir « sorti des extraits de leur contexte », d’avoir déformé les propos d’une personne auditionnée et d’avoir volontairement tronqué « la réalité du travail respectueux des agents », concernant l’opération funéraire.

A BFM Paris-Île-de-France, Pierre Liscia s’est dit « très serein ». « Je souhaite qu’il y ait une procédure judiciaire. Ça va conduire la justice à mettre son nez dans les affaires du cimetière parisien de Pantin. » La majorité municipale doit inscrire la délibération sur le dépôt de cette plainte lors de la prochaine séance du Conseil de Paris du mois de juin 2023.