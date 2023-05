Un coup de pouce bienvenu. Après le chèque énergie pour les TPE-PME franciliennes de moins de 20 salariés, l’aide à la rénovation thermique grâce au remplacement de chaudières au fuel, au bois ou au charbon et toutes les aides aux véhicules propres, la région Île-de-France doit voter jeudi une aide de 250 euros, baptisée « Coup de pouce énergie », à destination des ménages franciliens les plus précaires pour faire face à l’envolée des coups de l’énergie.









Ce coup de pouce, à hauteur de 45 millions d’euros, prévu dans le budget supplémentaire de 2023, pourra bénéficier à 160.000 foyers fiscaux. Les Franciliens pourront demander cette aide via une plateforme mise en ligne sur le site de la Région Ile-de-France à partir du 1er juillet. Un simulateur leur permettra également de savoir s’ils y ont droit. En moyenne, la facture énergétique des ménages a augmenté de l’ordre de 30 % en 2023. Cette aide est conditionnée à un revenu fiscal inférieur ou égal à 60 % du revenu fiscal régional médian, c’est-à-dire à 14.802 euros.

Une aide financée par les fonds européens

L’Île-de-France a pu s’appuyer sur les fonds européens pour disposer de la somme totale. Grâce à un règlement publié en février dernier, qui permet de mobiliser la politique de cohésion pour financer le plan REPowerEU dont l’objectif est de réaliser des économies d’énergie, produire une énergie propre et diversifier les sources d’approvisionnement en énergie, l’Union européenne a pu valider ce « coup de pouce énergie » pour les Franciliens. Le règlement vise également à atténuer l’effet du renchérissement de l’énergie des ménages vulnérables.

L’Europe est très présente en Île-de-France, comme le témoigne le bilan de la programmation 2014-2020 : le Fonds social européen a contribué à accompagner plus de 33.000 porteurs de projets de création d’entreprise, tandis que le Fonds européen de développement régional a soutenu la rénovation thermique de près de 3.300 logements et l’accompagnement de plus de 1.000 entreprises innovantes. Pour la tranche 2021-2027, la région Île-de-France dispose d’une enveloppe de 413,3 millions d’euros de fonds européens, composés de 235,6 millions d’euros du FSE, le fonds social européen, de 177,7 millions d’euros du Feder, le fonds européen de développement régional et de 40 millions d’euros du FEADER, le fonds européen agricole pour le développement rural.