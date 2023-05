Elle s’était constituée partie civile, en tant que grand-tante, et pleurait sa nièce, Leslie Hoorelbeke, tuée avec Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres en novembre 2022, et pour laquelle cinq personnes sont mises en examen. Mais Marie-Thérèse Garcia avait elle aussi un énorme forfait à se reprocher, puisqu’elle est désormais suspectée du meurtre de Corinne Di Dio, dont le corps avait été retrouvé décapité et démembré en 1995 dans les Yvelines, selon le parquet de Versailles, confirmant une information du Parisien.

L’actualité connaît parfois d’étranges carambolages, ou des liens insoupçonnés. Parce que les deux affaires non seulement sont reliées par un lien de parenté, mais aussi par des correspondances troublantes, comme le fait qu’il s’agit dans les deux cas de meurtres sur fond de rivalité amoureuse.

Rivalité « amoureuse »

D’un côté, Corinne Di Dio, 37 ans, à l’époque commerciale chez Bouygues, avait entretenu une liaison avec Antonio M., un braqueur espagnol, dont elle avait eu un fils, qu’elle avait récupéré en garde exclusive après leur séparation et l’incarcération du braqueur en 1994. Marie-Thérèse Garcia, belle-mère du condamné, en voulait à Corinne Di Dio qui ne voulait plus que le père de l’enfant approche son fils, qu’elle avait peur de perdre, mais aussi la soupçonnait d’entretenir une liaison intime avec un frère d’Antonio, qui n’était autre que le concubin de Marie-Thérèse, selon Le Parisien.









De l’autre côté, l’affaire Leslie et Kevin est aussi un meurtre sur fond de déception amoureuse, comme le soupçonnent les enquêteurs (bien que le mot amour soit usurpé). Le principal suspect avait eu une relation intime par le passé avec Leslie et nourrissait une haine profonde pour son nouveau compagnon, comme l’a révélé également Le Parisien fin avril.

Marie-Thérèse Garcia a été mise en examen jeudi 25 mai des chefs d’enlèvement et séquestration en bande organisée, meurtre et détention d’arme de catégorie B et C, et placée en détention provisoire, selon le parquet de Versailles.