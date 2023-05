La charte graphique était bien respectée… Pourtant, cela n’a pas empêché des usagers de découvrir ce jeudi matin, un peu avant 8 heures, une campagne anti-avortement sur de nombreux Vélib'. Les stickers, qui utilisent la même typographie que les habituelles communications du Vélib', représentent deux étapes de croissance d’un fœtus et un enfant avec l’inscription « Et si vous l’aviez laissé vivre ».

« Plus d’une centaine de vélos » concernés

Dans un communiqué, le Syndicat Autolib Vélib’ Métropole (SAVM), en charge du service dans la métropole, dénombre « plus d’une centaine de vélos » concernés, un chiffre encore à déterminer.

Par ailleurs, le SAVM condamne fermement les messages affichés dans le cadre de cette campagne illégale. « Ces messages remettent en cause le droit des femmes à disposer de leur corps, un droit fondamental, et sont exactement contraires aux valeurs de Velib’. Cette action est condamnée par le Syndicat et je souhaite qu’elle le soit par l’ensemble de la classe politique », indique Sylvain Raifaud, Président du SAVM et Conseiller de Paris.













Pendant la nuit, un mouvement anti-avortement a transformé tous les Velib en panneaux publicitaires, et revendique l'opération sur son site internet 🤬 J'espère que @Velib et @VelibMetropole vont porter plainte et que les responsables écoperont d'une lourde amende. pic.twitter.com/CWbCW8Uql1 — Matthieu (@mr_matth) May 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







La campagne en question est revendiquée par le mouvement « Les Survivants » sur son site Internet qui dresse un parallèle bancal entre les premiers coups de pédale d’un enfant et l’utilisation d’un Vélib' pour justifier sa cause.

Selon les témoignages d’usagers sur les réseaux sociaux, plusieurs arrondissements seraient touchés, notamment les 10e et 14e arrondissements. « Je suis effondré et déterminer à faire valoir le droit, explique Sylvain Raifaud à France Info, nous allons enlever ces stickers le plus vite possible et nous invitons les usagers à le faire aussi. »

La Mairie de Paris envisage de porter plainte

L’information a indigné de nombreux responsables politiques dont François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, en qualifiant cette campagne de « honteuse ». Isabelle Rome, ministre déléguée en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes dénonce une campagne inacceptable.

Les Survivants sont « mal-nommés », a réagi sur Twitter la maire de Paris Anne Hidalgo, dénonçant une « honte pour notre République, pour Paris et ses valeurs » quand David Belliard, adjoint à la Maire de Paris en charge des mobilités envisage des suites juridiques : « Nous examinerons tous les recours juridiques possibles pour poursuivre les auteurs de cette campagne honteuse, à l’opposé des valeurs du service et de Paris. »