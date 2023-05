Gérald Darmanin a dévoilé mercredi les derniers chiffres de la délinquance à Paris. Les violences dans les transports en commun et les vols avec violences enregistrés par la police ont baissé de 20 % depuis un an dans la capitale et sa proche banlieue, a indiqué le ministre de l’Intérieur, qui a fixé l’objectif « zéro délinquance » avant les JO-2024.

Le locataire de la Place Beauvau, qui s’exprimait lors d’une cérémonie d’accueil de 600 nouveaux policiers à la préfecture de police, a également souligné la baisse de 11 % des vols de voitures sur les douze derniers mois dans la capitale et les trois départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine). Les cambriolages ont eux augmenté de 5 % sur un an, mais les résultats sont meilleurs depuis janvier avec une baisse de 4 %, selon les chiffres de l’Intérieur.

Cinq tonnes de stupéfiants saisies depuis le 1er janvier

Concernant les stupéfiants, neuf tonnes ont été saisies depuis un an, dont cinq depuis janvier, et 45.000 personnes en lien avec la consommation ou le trafic ont été interpellées, dont 18.000 depuis le début de l’année. « 40 % de la violence nationale se déroule ici, et c’est donc ici que la bataille contre la violence doit être menée », a souligné le ministre de l’Intérieur.

En avril, Gérald Darmanin a annoncé l’affectation de 2.800 policiers supplémentaires à Paris et son agglomération en 2023, en prévision de la Coupe du monde de rugby, organisée en France à l’automne, et surtout des JO-2024 à Paris. Dans une lettre au préfet de police Laurent Nuñez, il a demandé « une augmentation visible de la présence policière sur la voie publique » dans les endroits « qui en ont le plus besoin ». Il a aussi précisé que « 200 nouveaux policiers » seraient affectés à la police des transports.