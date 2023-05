Trois dictées, trois parrains, trois thématiques. Le dimanche 4 juin, le Comité des Champs-Elysées ambitionne de battre le record du monde la plus grande dictée du monde réunissant le plus grand nombre de participants jamais rassemblés en simultané. Dans la plus belle classe du monde, à ciel ouvert, plus de 5.000 participants vont tenter d’éviter les pièges de la langue française lors de La Grande Dictée des Champs. Des pièges lus par deux parrains et une marraine.

Les 1.700 participants de la première dictée, supervisée par le Guinness World Records, auront le journaliste et présentateur de « La Grande Librairie » Augustin Trapenard comme conteur pour la « dictée de notre enfance ». La romancière Katherine Pancol tentera un sans-faute avec 1.700 autres participants pour la « dictée d’aujourd’hui ». Une dernière classe tout aussi nombreuse que les deux précédentes aura Pierre Rabadan, quintuple champion de France de rugby et ajdoint d’Anne Hidalgo en charge du sport et des Jeux olympiques et paralympiques, comme lecteur de la « dictée sportive ».

Dernier tirage au sort mercredi

Tous les participants repartiront avec un cadeau des partenaires de l’événement Bic – un stylo quatre couleurs collector –, Livre de Poche ou Le Petit Robert. Ils sont invités à donner une seconde vie à des livres de leur bibliothèque en garnissant les étagères des boîtes à livres disposées par Bibliothèques sans Frontières.

Pour s’inscrire à l’une des trois dictées, c’est par ici. Le dernier tirage au sort pour pouvoir participer se déroulera mercredi. Depuis le lancement des inscriptions, 40.000 personnes ont tenté de faire partie des 5.100 privilégiés de la classe Champs-Elysées.