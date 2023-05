Journée noire pour Mickey et Minnie. Ce mardi, plus de 500 salariés de Disneyland Paris se sont mis en grève pour demander des augmentations de salaires et une amélioration de leur condition de travail. Si des salariés de la maintenance du parc et des spectacles avaient commencé « plusieurs débrayages » depuis quelques jours selon la CGT, ils ont été rejoints ce mardi par des personnels des autres branches parmi lesquelles les hôtels, la sécurité, la restauration ou encore les attractions.

Hausse des salaires et arrêt des « horaires adaptés »

À leur demande, les syndicats CGT, CFTC et UNSA se sont joints au mouvement comme l’explique Fabien Beiersdorff, secrétaire général de la CGT Disney, joint par 20 Minutes : « La grève va durer toute la journée, nous demandons à la direction de nouvelles négociations. »

Depuis plusieurs semaines, les salariés demandent une augmentation de 200 euros, le paiement double des dimanches travaillés, l’amélioration des conditions de travail et l’arrêt des « horaires adaptés ». Ces derniers, mis en place en septembre 2020 auraient eu pour conséquences un rythme de travail beaucoup plus soutenu selon les syndicats et une baisse du nombre de personnels. Les grévistes demandent également le retrait de la réforme des retraites.





Selon Fabien Beiersdorff, ces revendications auraient été, de nouveau sèchement refusées ce mardi. Contactée par 20 Minutes, la direction du Parc n’a, pour le moment, pas répondu à nos sollicitations.