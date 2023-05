Les usagers du tronçon nord du RER B sont appelés à voyager le moins possible entre le 12 et le 14 août : leur ligne sera fermée pour travaux et les bus de substitution ne suffiront pas à absorber la demande.

Ce sont des « travaux d’une ampleur inégalée », a expliqué ce lundi le président-directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lors d’une conférence de presse organisée à la préfecture de Paris et d’Ile-de-France.

Trois jours d'interruption

« Ce n’est pas souvent qu’on est amenés à interrompre la circulation pendant trois jours » et surtout, pendant un jour ouvré, puisque le 14 août tombe un lundi, a poursuivi Jean-Pierre Farandou. « Nous pouvons avoir jusqu’à 200.000 voyageurs prenant cette ligne » un lundi de veille de 15 août, a avancé le préfet de région Marc Guillaume. « Or, faire circuler 200.000 voyageurs par bus de substitution, ce n’est pas possible ».

Le tronçon nord du RER B est exploité par la SNCF et va de la Gare du Nord à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à Mitry-Claye via une branche distincte.

600 bus et 1.000 chauffeurs pour compenser

Pour compenser l’absence de trains pendant trois jours, la SNCF a mobilisé 600 bus et 1.000 chauffeurs avec une cadence pouvant aller jusqu’à un départ toutes les 40 secondes en gare d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). « C’est 50 % de plus de ce qu’on avait jamais fait jusque-là », a assuré Jean-Pierre Farandou.

Pour autant, il va falloir « faire en sorte que nous ayons plus de 100.000 personnes qui auraient dû prendre le RER B qui ne se présentent pas sur cette offre de transport », a insisté Marc Guillaume. La préfecture de région, comme la SNCF et Ile-de-France Mobilités (IDFM) recommandent à tous ceux qui le peuvent de ne pas se déplacer ce jour-là. Une campagne de communication va être organisée en août pour renforcer l’information voyageur.

Un terminus provisoire à la Plaine-Stade de France

« Ça va être très compliqué », a reconnu Laurent Probst, directeur général d’IDFM. « On sait d’expérience que la ligne B nord est une ligne où les usagers peuvent le moins télétravailler », a-t-il ajouté. « On prévoit une très forte demande, y compris le 14 août », a-t-il prévenu, ajoutant que comme lors des jours de grève, IDFM offrirait le covoiturage à ceux qui souhaitent y recourir.

Les travaux consistent à installer des voies de retournement au nord de Paris. Cela permettra de « maintenir la circulation en cas de coupure de trafic sur certains tronçons de la ligne » en créant un « terminus provisoire » à La Plaine-Stade de France.