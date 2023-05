Rayane Lemmouchi, tué dans la nuit de samedi à dimanche aux Lilas (Seine-Saint-Denis), a vraisemblablement été victime d’une méprise, en plus de la violence d’une bande d’individus. C’est ce qu’ont dit à l’Agence France-Presse des sources proches de l’enquête, qui pensent que ce jeune dentiste est « une victime fortuite » qui s’inscrit dans un contexte de rivalité ancienne entre les communes des Lilas, Bagnolet et du Pré-Saint-Gervais.

Rayane Lemmouchi rendait visite à ses cousins, samedi, lorsque ces derniers ont été agressés, peu avant 23 heures, par un groupe d’une dizaine de personnes, dont une qui a porté un coup de couteau, selon des sources proches de l’enquête. Avant de se précipiter sur les victimes, les auteurs se sont interrogés sur leur provenance, en lançant « ça vient d’où ? », d’après les témoignages des cousins. Accréditant la thèse d’une victime collatérale.

« Ma famille a le cœur brisé »

Rayane Lemmouchi louait un appartement à Drancy et venait de commencer sa carrière dans un cabinet dentaire à La Courneuve. « Ma famille a le cœur brisé », a confié Idriss Lemmouchi, frère de la victime sur Twitter. « Mon petit frère chéri était dentiste. Il venait juste d’être diplômé et avait commencé en novembre dernier », a-t-il ajouté, en demandant à toute personne ayant « la moindre info (…) d’appeler le commissariat de Bobigny ». La tante de la victime, Laouar Chachoua Hassiba, également chirurgienne-dentiste, a aussi lancé un appel à témoins sur sa page Facebook. « Je l’ai porté bébé et je l’ai bercé petit et je l’ai vu grandir avec mes enfants », a-t-elle commentée, se disant « cassée ».









La scène de l’agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance, a indiqué le parquet de Bobigny qui a confié l’enquête à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. A ce stade, aucune personne n’a été interpellée.