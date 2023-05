Qui peut s’imaginer, au moment de profiter tranquillement de son balcon, en arrosant ses plantes ou en dînant sur une table de jardin, que celui-ci peut s’effondrer ? C’est pourtant ce qui est arrivé vendredi 19 mai au soir à deux sexagénaires dans le 13e arrondissement de Paris selon la préfecture de police, confirmant des informations d’Actu.

L’accident s’est produit entre 19h45 et 20 heures au 132 avenue d’Italie, selon Actu. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, et l’une d’elles était toujours ce lundi entre la vie et la mort, selon la préfecture de police, l’autre ayant reçu 90 jours d’incapacité totale de travail. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires supérieures à trois mois.









Des fissures signalées il y a quatre ans

Il s’agit d’un immeuble HLM de Paris Habitat qui aurait fait l’objet déjà de signalements, selon France Bleu, pour des fissures. « Un étage plus haut, depuis des années déjà, le balcon n’était quasiment plus utilisé par peur qu’une fissure ne s’aggrave », relate ce média, qui a interviewé des habitants sur place, dont l’un affirme que le balcon qui s’est effondré avait lui aussi fait l’objet de signalements il y a quatre ans, sans que des travaux ne soient par la suite diligentés.

Des investigations techniques vont être réalisées, selon la préfecture de police.