« On veut d’abord faire passer un message d’amour. On est dans un lieu, dans un arrondissement, dans une ville où on veut que tout le monde ait sa place. » Avec son discours d’introduction, Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement de Paris, ne laisse aucune place au doute. Ce 17 mai, Journée internationale contre les LGBTQIA + phobies, l’imposante mairie rue du Faubourg Saint-Martin n’appartient plus aux élus mais bien aux membres de la communauté qui se trouvent derrière elle.

Ce mercredi, la soirée imaginée par le collectif La Cour des miracles a débuté avec l’inauguration d’une exposition photo Nuits magiques. Durant tout le mois des Fiertés, les œuvres d’une dizaine de photographes, représentant des soirées parisiennes queer, seront mises en avant. « L’objectif de cette exposition, c’est de montrer que la communauté LGBTQIA + occupe l’espace public qui lui a trop longtemps été interdit », indique Laura Salinas, du groupe La Cour des miracles.









Puis le drag show, piloté par ce même collectif, a débuté dans la salle des fêtes de la mairie. De Velma Velour à Charlibido, des drag-queens, drag-kings et drag-queers se sont succédé face à un public conquis.

« On est en demi-teinte »

« C’est toutefois un 17 mai amer. On célèbre les dix ans du mariage pour tous, ce qui devrait rendre la fête encore plus folle, mais, au regard des attaques récurrentes de l’extrême droite sur les droits des femmes et des personnes queer, on est en demi-teinte », avance Cruci, drag-queen cohôtesse de la soirée avec la fameuse Coco Ricard.

Voilà pourquoi, l’événement Nuits magiques est aussi caritatif. Une cagnotte en ligne a été lancée au profit du Planning familial. Elle restera ouverte durant tout le mois des Fiertés. « C’est une manière de rappeler que les luttes LGBT doivent se mener d’un même front », conclut Cruci, alors que le collectif rappelle que le Planning familial est « un allié essentiel contre les discours de haine envers les personnes transgenres et les artistes drag » et « un mouvement militant féministe qui défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité ».